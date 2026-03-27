مجلس الأمن إلى مشاورات مغلقة.. طلب روسي لبحث التصعيد في إيران

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشاورات مغلقة بشأن ، بناءً على طلب روسي، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن دبلوماسيين في .



وبحسب المعلومات، طلبت موسكو الاجتماع لبحث الهجمات الأميركية - على البنية التحتية المدنية في إيران، فيما تولت ، بصفتها رئيسة مجلس الأمن حالياً، تحديد موعد الجلسة.



ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصعيد سياسي وعسكري متواصل، بعدما عاد الرئيس الأميركي ولوّح بضرب محطات الطاقة إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، قبل أن يمدد المهلة مرتين، كان آخرها الخميس حين منح إيران عشرة أيام إضافية تنتهي في السادس من نيسان لإبرام اتفاق سلام.



وفي موازاة ذلك، تحدثت شبكة "سي إن إن" عن انتقال البنتاغون من مرحلة الضربات الجوية إلى إعداد تصورات أولية لعمليات برية داخل إيران، في مؤشر على استعداد لتوسيع نطاق الحرب إذا تعثرت المساعي الدبلوماسية.



ووفق المصادر نفسها، تشمل هذه التصورات إمكان نشر قوات برية للسيطرة على أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية، غير أن هذا الخيار يواجه تحفظات داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بسبب الخشية من خسائر بشرية كبيرة.



كما ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون أن إدارة تدرس إرسال ما يصل إلى "10 آلاف" جندي إضافي إلى ، في إطار توسيع الخيارات العسكرية المطروحة أمام الرئيس. (الجزيرة)

