Advertisement

من بينها زوارق انتحارية.. ترامب يدرس خيارات عسكرية للتصعيد ضد إيران

27-03-2026 | 02:48
كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية مطّلعون على التخطيط إن البنتاغون يدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لتوسيع الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة.

فيما أعلن البنتاغون أنه نشر زوارق سريعة مسيرة للقيام بدوريات وزوارق انتحارية ضمن عملياتها التي تستهدف إيران، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الزوارق في نزاع قائم، وفق رويترز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا تمديد مهلة التفاوض مع إيران حتى السادس من نيسان المقبل، من أجل إفساح المجال للدبلوماسية وإمكانية التوصل لاتفاق.

بالتزامن، أوضحت مصادر مطلعة أن ترامب يدرس خيارات عسكرية للتصعيد ضد إيران في حال فشلت الدبلوماسية.

كما كشفت أن البنتاغون وضع خططا لنشر قوات برية للسيطرة على أهداف في الداخل الإيراني. ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية ناقشت مقترحا لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن مسؤولين في الإدارة الأميركية بحثوا أفكارًا مختلفة لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون داخل المنشآت النووية الإيرانية، وهي مهمة يعتقد البعض أنها قد تمنح ترامب النصر الحاسم الذي يحتاجه لإنهاء الحرب.

كذلك وضع المسؤولون خيارات للسيطرة على جزيرة خارك، التي تُصدّر نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، أو إصدار تصريح بشن غارة جوية تهدف إلى تدمير بنيتها التحتية النفطية بشكل كامل.

كما درست الإدارة إمكانية السيطرة على جزر أخرى ذات مواقع استراتيجية بالقرب من مضيق هرمز، ما قد يُضعف قدرة إيران على تهديد ناقلات النفط التي تحاول عبور الممر المائي.




Advertisement
