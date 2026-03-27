اتهام أميركي جديد.. معدات صينية لصناعة الرقائق وصلت إلى إيران

كشفت "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أن إيران
حصلت على معدات لتصنيع الرقائق الإلكترونية من شركة "سي إم آي سي"، أكبر شركة صينية عاملة في هذا المجال.
وبحسب المسؤولين، فإن الشركة بدأت قبل نحو عام إرسال أدوات تصنيع الرقائق إلى الجيش الإيراني
، مع عدم وجود مؤشرات لدى واشنطن
على توقف هذا المسار. كما رجّح أحدهما أن التعاون شمل أيضاً تدريباً فنياً مرتبطاً بتكنولوجيا أشباه الموصلات الخاصة بالشركة الصينية.
ولم يحدد المسؤولان ما إذا كانت هذه المعدات أميركية المنشأ، وهو ما قد يجعل نقلها إلى إيران خرقاً للعقوبات الأميركية. كما لم تصدر "سي إم آي سي" أو السفارة الصينية في واشنطن أو البعثة الإيرانية
لدى الأمم المتحدة
أي تعليق على ما أوردته الوكالة.
وكانت الشركة الصينية قد نفت سابقاً وجود صلات بينها وبين المجمع الصناعي العسكري الصيني، رغم إدراجها على القائمة السوداء التجارية الأميركية منذ عام 2020، بما يقيّد وصولها إلى الصادرات الأميركية.
ويأتي هذا الاتهام في وقت تتواصل فيه الحرب الأميركية - الإسرائيلية
على إيران منذ نحو شهر، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، مع سعي الولايات المتحدة
إلى تشديد القيود على صناعة الرقائق المتطورة في الصين.
كما أشارت "رويترز" إلى أن أدوات تصنيع الرقائق، إذا ثبت استخدامها، قد تكون وصلت إلى "المجمع الصناعي العسكري" الإيراني، ويمكن توظيفها في أي أجهزة إلكترونية تحتاج إلى رقائق. (الجزيرة)