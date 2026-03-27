عربي-دولي

طهران تربط وقف النار بالردع

Lebanon 24
27-03-2026 | 05:17
A-
A+
طهران تربط وقف النار بالردع
طهران تربط وقف النار بالردع photos 0
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة لن يكون مطروحاً من وجهة نظرها ما لم يقترن بضمانات ردع تمنع تكرار الهجمات على إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها "روسيا اليوم"، إن بلاده تعرضت لهجومين خلال الأشهر التسعة الماضية، ولذلك لا ترى مجالاً للقبول بوقف لإطلاق النار من دون تثبيت معادلة ردع واضحة.

وأضاف أن إيران تعرضت لهجمات حتى في ظل المسار التفاوضي، مشدداً على أن الأمن يبقى أولوية مطلقة بالنسبة إليها.

وتابع بقائي أن بلاده تريد التأكد من عدم تعرضها لهجوم جديد، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر فرض الردع من خلال القتال.
