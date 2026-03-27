تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟

27-03-2026 | 08:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتزايد الأسئلة حول طبيعة الدعم الذي تقدمه موسكو لطهران في الحرب الحالية، وخصوصاً بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن روسيا "قد تساعد قليلاً"، ثم تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون العسكري بين البلدين كان "جيداً".

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على السلاح التقليدي، بل يشمل أيضاً معلومات استخباراتية وصوراً وبيانات مرتبطة بتحركات السفن والطائرات الأميركية. وبحسب تقديرات نقلها التقرير، يُرجح أن تكون هذه المعلومات آتية من نظام "ليانا" الروسي، وهو منظومة أقمار اصطناعية مخصصة أساساً لرصد الأهداف البحرية وتحديدها.

وفي السياق نفسه، يبرز الدور الروسي في البرنامج الفضائي الإيراني، ولا سيما في ما يتعلق بالقمر الصناعي "الخيام"، الذي أُطلق من قاعدة بايكونور الروسية عام 2022، ويتيح، نظرياً، لموسكو الحصول على بيانات تصويرية ومعالجتها ثم مشاركتها مع طهران.

وعلى مدى سنوات، زودت روسيا إيران بأسلحة ومعدات عسكرية مختلفة، من أنظمة دفاع جوي وطائرات ومروحيات ومركبات مدرعة وبنادق قنص. وفي المقابل، حصلت موسكو منذ حرب أوكرانيا على ذخائر وقذائف وأسلحة خفيفة وصواريخ قصيرة المدى ومعدات حماية من إيران.

ومن بين أبرز أوجه هذا التعاون، الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، التي أدخلت عليها روسيا تعديلات خلال استخدامها في أوكرانيا، جعلتها أسرع وأكثر فتكاً، مع تزويد بعضها بكاميرات وأجهزة ملاحة ووحدات ذكاء اصطناعي. ويشير التقرير إلى أن بعض هذه التحسينات عاد لاحقاً إلى إيران، بما في ذلك مكونات روسية تساعد على مقاومة التشويش.

كما طورت موسكو أسلوباً يقوم على إرسال موجات من المسيّرات الحقيقية والوهمية لإرباك الدفاعات الجوية، وهو تكتيك يقول مسؤولون غربيون إنه يفيد إيران حالياً في استهداف مواقع في الخليج. لكن هذا التأثير يبقى محدوداً، وفق بعض الخبراء، إذا كانت طهران تعاني بالفعل من نقص في أعداد المسيّرات.

في المقابل، لا يبدو أن موسكو معنية بانتصار إيراني حاسم، بقدر ما تستفيد من استمرار الحرب نفسها، وخصوصاً من ارتفاع أسعار النفط. فالتصعيد في مضيق هرمز رفع أسعار الخام، وخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لروسيا مالياً، في وقت اضطرت فيه واشنطن إلى تخفيف بعض القيود على شحنات النفط الروسي لتقليل التداعيات الاقتصادية.

ما تقدمه روسيا لطهران يندرج أكثر في إطار الإسناد المحدود وإظهار عدم التخلي عنها، لا في إطار دعم كفيل بتغيير موازين المعركة. لذلك، تبدو الخلاصة أن موسكو تساعد إيران، لكن ضمن حدود مدروسة، وبما يخدم أيضاً مصالحها الأوسع في أوكرانيا وأسواق الطاقة. (الجزيرة انكليزي)
Advertisement
وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيراني

أوكرانيا

إسرائيل

الجزيرة

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24