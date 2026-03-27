بالفيديو.. ترامب يُغازل المذيعة

في لحظة أثارت الانتباه، ابتعد الرئيس الأميركي عن مضمون سؤال وُجّه إليه بشأن الأوضاع داخل ، خلال مقابلة أجراها على قناة " ".



وخلال اللقاء، سألته المذيعة دانا بيرينو عمّا إذا كانت لديه معلومات عن أوضاع الإيرانيين، ولا سيما ما يتعلق بتوافر الغذاء والمياه، في ظل حديثها عن ممارسات النظام بحق الشعب. إلا أن لم يرد مباشرة، بل استعاد ذكرى لقاء سابق جمعهما في " ".



وعندما أشارت بيرينو إلى أن ذلك حصل منذ وقت طويل، تابع ترامب قائلاً إن الزمن مرّ، لكنه رأى أنها لم تتغير وما زالت جميلة.





وفي نهاية حديثه، أضاف بنبرة ساخرة أن هذا الكلام قد يضع حداً لمستقبله السياسي.



وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، نظراً إلى توقيته، فيما تبقى الحرب على إيران في صدارة الاهتمام السياسي والإعلامي.

