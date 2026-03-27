نزيف الجبهات.. هل ينهار الجيش الإسرائيلي من الداخل؟

أقرّ الجيش بوجود نقص حاد في صفوفه يصل إلى نحو 15 ألف جندي، بينهم ما يقارب 8 آلاف مقاتل، في وقت تتسع فيه المهام العسكرية على جبهات وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين ضرورة تعزيز القوات بشكل عاجل وإقرار قانون تجنيد "الحريديم" لسد العجز.



وحذر إيال زامير من توجه الجيش نحو الانهيار من الداخل نتيجة تصاعد الأعباء العملياتية وغياب قوانين التجنيد والخدمة العسكرية، تزامناً مع استمرار احتجاجات "الحريديم" الرافضين للخدمة بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة.

ويشكل هؤلاء نحو 13% من السكان، وقد ألزمتهم المحكمة بالتجنيد في حزيران 2024، مع منع المساعدات المالية للمؤسسات الرافضة للقرار.



من جانبه، حذر زعيم يائير لابيد من "كارثة أمنية" وشيكة، متهماً الحكومة بترك الجيش "ينزف" في حرب متعددة الجبهات دون استراتيجية أو وسائل كافية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه مناطق في وفلسطين وسوريا، مع استمرار رفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق القرارات الأممية.