عربي-دولي

نزيف الجبهات.. هل ينهار الجيش الإسرائيلي من الداخل؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 06:30
نزيف الجبهات.. هل ينهار الجيش الإسرائيلي من الداخل؟
أقرّ الجيش الإسرائيلي بوجود نقص حاد في صفوفه يصل إلى نحو 15 ألف جندي، بينهم ما يقارب 8 آلاف مقاتل، في وقت تتسع فيه المهام العسكرية على جبهات لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.
 
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين ضرورة تعزيز القوات بشكل عاجل وإقرار قانون تجنيد "الحريديم" لسد العجز.

وحذر رئيس الأركان إيال زامير من توجه الجيش نحو الانهيار من الداخل نتيجة تصاعد الأعباء العملياتية وغياب قوانين التجنيد والخدمة العسكرية، تزامناً مع استمرار احتجاجات "الحريديم" الرافضين للخدمة بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة.
 
ويشكل هؤلاء نحو 13% من السكان، وقد ألزمتهم المحكمة العليا بالتجنيد في حزيران 2024، مع منع المساعدات المالية للمؤسسات الدينية الرافضة للقرار.

من جانبه، حذر زعيم المعارضة يائير لابيد من "كارثة أمنية" وشيكة، متهماً الحكومة بترك الجيش "ينزف" في حرب متعددة الجبهات دون استراتيجية أو وسائل كافية.
 
وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه إسرائيل مناطق في جنوب لبنان وفلسطين وسوريا، مع استمرار رفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق القرارات الأممية.
الضفة الغربية

رئيس الأركان

جنوب لبنان

الإسرائيلي

قطاع غزة

المعارضة

الدينية

إسرائيل

