تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نزيف الجبهات.. هل ينهار الجيش الإسرائيلي من الداخل؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ الجيش
الإسرائيلي
بوجود نقص حاد في صفوفه يصل إلى نحو 15 ألف جندي، بينهم ما يقارب 8 آلاف مقاتل، في وقت تتسع فيه المهام العسكرية على جبهات
لبنان
وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين ضرورة تعزيز القوات بشكل عاجل وإقرار قانون تجنيد "الحريديم" لسد العجز.
وحذر
رئيس الأركان
إيال زامير من توجه الجيش نحو الانهيار من الداخل نتيجة تصاعد الأعباء العملياتية وغياب قوانين التجنيد والخدمة العسكرية، تزامناً مع استمرار احتجاجات "الحريديم" الرافضين للخدمة بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة.
ويشكل هؤلاء نحو 13% من السكان، وقد ألزمتهم المحكمة
العليا
بالتجنيد في حزيران 2024، مع منع المساعدات المالية للمؤسسات
الدينية
الرافضة للقرار.
من جانبه، حذر زعيم
المعارضة
يائير لابيد من "كارثة أمنية" وشيكة، متهماً الحكومة بترك الجيش "ينزف" في حرب متعددة الجبهات دون استراتيجية أو وسائل كافية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه
إسرائيل
مناطق في
جنوب لبنان
وفلسطين وسوريا، مع استمرار رفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق القرارات الأممية.
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في معركة متعددة الجبهات وهذا العام سنعمل بشكل هجومي كبير
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في معركة متعددة الجبهات وهذا العام سنعمل بشكل هجومي كبير
27/03/2026 15:39:12
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيتم نشر مزيد من القوات على الجبهة الشمالية مع لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيتم نشر مزيد من القوات على الجبهة الشمالية مع لبنان
27/03/2026 15:39:12
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نزيف داخلي وعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
نزيف داخلي وعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
27/03/2026 15:39:12
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: لنصلّي الى الله لكي يوقف كل نزيف في حياتنا نزيف اليأس والخوف والانقسام ولنصلّي لوطننا كي يلمسه ربنا بيده الشافية ويزرع في قلوب ابنائه ايمانا حيّاً يقود الى شفاء حقيقي
Lebanon 24
الراعي: لنصلّي الى الله لكي يوقف كل نزيف في حياتنا نزيف اليأس والخوف والانقسام ولنصلّي لوطننا كي يلمسه ربنا بيده الشافية ويزرع في قلوب ابنائه ايمانا حيّاً يقود الى شفاء حقيقي
27/03/2026 15:39:12
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
رئيس الأركان
جنوب لبنان
الإسرائيلي
قطاع غزة
المعارضة
الدينية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
09:28 | 2026-03-27
27/03/2026 09:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:57 | 2026-03-27
27/03/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:40 | 2026-03-27
27/03/2026 08:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:31 | 2026-03-27
27/03/2026 08:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-27
27/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
Lebanon 24
بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
10:14 | 2026-03-26
26/03/2026 10:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:28 | 2026-03-27
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
08:57 | 2026-03-27
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:40 | 2026-03-27
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:31 | 2026-03-27
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:00 | 2026-03-27
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
07:27 | 2026-03-27
1700 قتيل و"اتهامات بجرائم حرب".. تقرير أممي يكشف حصيلة العنف في السويداء
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 15:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24