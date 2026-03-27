تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"خط ثابت".. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي داخل غزة

Lebanon 24
27-03-2026 | 06:58
A-
A+
خط ثابت.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي داخل غزة
خط ثابت.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي داخل غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي حوَّل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة إلى خط فصل ثابت وواقع ميداني دائم، عبر تعزيز وجوده في المنطقة بإقامة 32 موقعا عسكريا وبناء حاجز بري يمتد نحو 17 كيلومتراً.
 
 
وأوضحت الصحيفة أن الخط الذي طُرح سابقا بأنه مرحلة تمهيدية لانسحاب تدريجي من القطاع، يشهد خلال الأشهر الأخيرة ترسيخا متزايدا وانتشارا عسكريا واسعا على امتداده.


وأضافت الصحيفة أن الخط الأصفر أصبح يشكّل محورا رئيسيا لانتشار القوات الإسرائيلية مع استمرار العمليات العسكرية في محيطه، مشيرة إلى أن أكثر من 200 فلسطيني استُشهدوا قرب هذا الخط خلال الفترة الماضية.
 

ويمثل الخط الأصفر منطقة فصل داخل القطاع، انسحب إليها الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تُستكمل لاحقا مراحل الانسحاب المقرَّرة.


وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذا الخط "بمليمتر واحد قبل نزع سلاح حركة حماس".


ويأتي هذا عقب إعلان البيت الأبيض أخيراً هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية" المكلَّفة "بتأمين القطاع ونزع السلاح وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".


وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلَّفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر يوم 17 تشرين الثاني 2025.
 

خروق متواصلة
 

ميدانياً، تواصل إسرائيل اعتدءاتها داخل القطاع، إذ استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة وسط غزة الأربعاء الماضي، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع المدني في القطاع. كما نُقل عدد من الجرحى جرّاء استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.


وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2023 أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني.


ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة على القطاع استمرت عامين، وأسفرت عن دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار. (الجزيرة نت)

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24