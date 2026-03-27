وزير الدفاع الإسرائيلي: ضرباتنا على إيران ستتصاعد

قال ، ، اليوم إن الضربات على ستتصاعد في أعقاب استمرار إطلاق الصواريخ نحو المدنيين .





وأضاف كاتس، خلال تقييم أمني مع كبار المسؤولين العسكريين: "حذرنا أنا ورئيس الوزراء النظام من مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه السكان المدنيين. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال إطلاق النار مستمرًا، ولذلك ستتكثف الضربات الإسرائيلية في إيران وستتوسع لتشمل أهدافًا ومجالات إضافية تسهم في تطوير وتشغيل الأسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين".





وتابع، "سيدفعون ثمنًا باهظًا ومتزايدًا لهذه الجريمة الحربية، وفق ما نقل مكتبه الرسمي".

