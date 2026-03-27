1700 قتيل واتهامات بجرائم حرب.. تقرير أممي يكشف حصيلة العنف في السويداء

أصدرت نتائج تحقيق أجراه فريق أممي حول أعمال العنف التي شهدتها محافظة جنوبي ، في الماضي.



وجاء في التقرير أن أكثر من 1700 شخص قتلوا ونزح ما يقرب من 200 ألف شخص خلال أسبوع من أعمال العنف تلك، وقال التقرير إن أطراف الصراع ارتكبت أعمالاً "قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب".



وقال التقرير إن تلك الأعمال ارتكبتها أطراف متعددة منها قوات الحكومة ، ومقاتلون من العشائر، وجماعات مسلحة درزية.



وخلص التقرير المكون من 85 صفحة الصادر عن الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى أن ما لا يقل عن 1707 أشخاص قتلوا في المحافظة، معظمهم من المدنيين المنتمين إلى الأقلية الدرزية، إلى جانب أفراد من البدو وما لا يقل عن 225 من القوات الحكومية.



وأضاف التقرير أن ما يصل إلى 155 ألف شخص لا يزالون نازحين، واصفا الوضع الإنساني بأنه لا يزال دون حل بعد أشهر من وقف إطلاق النار الهش.



وكانت لجنة تحقيق عينتها الحكومة السورية للتحقيق في الأحداث نفسها في 17 آذار أعلنت أنها وثقت مقتل 1760 وإصابة 2188 "من جميع الأطراف".



وقالت اللجنة الحكومية، التي تشكلت بعد فترة وجيزة من العنف، إن عملها اعتمد على جمع الأدلة وشهادات الشهود، وإن نتائجها قدمت إلى .



وحسب لجنة الأمم المتحدة فإن جميع الأطراف الرئيسية في الصراع ارتكبت انتهاكات.



وأضافت أن العديد من هذه الانتهاكات قد يشكل جرائم حرب، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

