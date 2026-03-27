عربي-دولي

تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟

27-03-2026 | 08:31
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست الأميركية أن الجيش الأميركي أطلق أكثر من ‌850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة ‌أسابيع ‌من الحرب مع إيران، مما أدى إلى استهلاك هذه ‌الأسلحة الدقيقة ‌بوتيرة عالية، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى ⁠إجراء ‌مناقشات داخلية حول ⁠كيفية توفير المزيد منها.


وكان الجيش الأميركي استخدم صواريخ توماهوك لاستهداف مجموعة أهداف طالت مراكز رئيسية للتصنيع العسكري في إيران، ضمن سلسلة هجمات استهدفت منشآت المسيرات والصواريخ.

وشملت الضربات، بحسب المصادر الأميركية، منشأة لتخزين المسيرات البحرية، ومواقع صاروخية بمحاذاة مضيق هرمز صممت لاستهداف منشآت محصنة تحت الأرض، إلى جانب مصنع لإنتاج المسيرات في طهران ومستودع يزد العسكري، المرتبط بالبنية التحتية لقيادة الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، والذي يستخدم لإنتاج الطوربيدات الخفيفة والثقيلة.

وتندرج هذه المواقع ضمن نحو 7000 هدف قالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما دمرتاها داخل إيران، في إطار عمليات استهدفت القدرات الحيوية، خصوصا في مجالي القوة البحرية والصاروخية.

كذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، نقلاً عن 3 أشخاص مطلعين، أن البنتاغون يدرس تحويل أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط بعد استنزاف الحرب في إيران لأهم الذخائر لدى الجيش الأميركي في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، لم يتخذ القرار النهائي بشأن تحويل هذه الأسلحة بعد، غير أن ذلك يعكس حجم التنازلات المطلوبة للحفاظ على سير العمليات الأميركية ضد إيران بعد أن قصفت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 9 آلاف هدف في أقل من 4 أسابيع منذ انطلاق الحرب.

زأبرز الأسلحة التي قد يتم تحويلها إلى الشرق الأوسط هي صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي التي طلبها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في برنامج أطلق العام الماضي بهدف شراء أسلحة لأوكرانيا، بحسب ما قال 3 مصادر شرط علم الكشف عن هويتهم لحساسيات المناقشات.
Advertisement
Advertisement
