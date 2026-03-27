قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العملة الورقية الجديدة ستحمل قريباً توقيع ، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لرئيس في منصبه، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد.



وتاريخياً، كانت التواقيع على العملات الورقية تعود إلى أمين خزينة ووزير الخزانة، لكن الأوراق النقدية الجديدة ستحمل توقيعَي ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.



وقال سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه القرار: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نسير على طريق نحو نمو اقتصادي غير مسبوق، وهيمنة دائمة للدولار، وقوة واستقرار ماليين".



وأضاف: "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس ترامب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأمريكي تحمل توقيعه، ومن المناسب فقط إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى ال250 لتأسيس البلاد".



وهذه الخطوة هي أحدث محاولة يقوم بها ترامب لتجاوز الممارسات المتبعة طويلة ووضع بصمته على العملة، والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها ترامب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضاً إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 1776.



ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأميركية يمكن أن تتداول بأكثر من ألف دولار.



وانتقد هذه الخطوة التي تتعارض مع القانون ، الذي ينص على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة.

Advertisement