تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!

Lebanon 24
27-03-2026 | 08:57
A-
A+
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العملة الورقية الجديدة ستحمل قريباً توقيع دونالد ترامب، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لرئيس أمريكي في منصبه، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد.

وتاريخياً، كانت التواقيع على العملات الورقية الأمريكية تعود إلى أمين خزينة الولايات المتحدة ووزير الخزانة، لكن الأوراق النقدية الجديدة ستحمل توقيعَي ترامب ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه القرار: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نسير على طريق نحو نمو اقتصادي غير مسبوق، وهيمنة دائمة للدولار، وقوة واستقرار ماليين".

وأضاف: "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد ترامب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأمريكي تحمل توقيعه، ومن المناسب فقط إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى ال250 لتأسيس البلاد".

وهذه الخطوة هي أحدث محاولة يقوم بها ترامب لتجاوز الممارسات المتبعة منذ فترة طويلة ووضع بصمته على العملة، والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها ترامب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضاً إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 تموز 1776.

ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأميركية يمكن أن تتداول بأكثر من ألف دولار.

وانتقد الديمقراطيون هذه الخطوة التي تتعارض مع القانون الفيدرالي، الذي ينص على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط الإيراني: سيتم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من روسيا قريبا
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 19:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولان إسرائيليان لرويترز: ترامب ليس قريباً من إصدار تعليمات بإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 19:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع سقف السحوبات بالدولار.. قريباً!
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 19:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أكبر السفن الحربية لدينا قريبة جدا من إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 19:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيون

وزير الخزانة

الديمقراطي

الأمريكية

الفيدرالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-03-27
Lebanon24
11:57 | 2026-03-27
Lebanon24
11:53 | 2026-03-27
Lebanon24
11:45 | 2026-03-27
Lebanon24
11:20 | 2026-03-27
Lebanon24
11:00 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24