أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية

قل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أن الإدارة الأمريكية "تدرس تصعيداً عسكرياً كبيراً في حال فشلت الدبلوماسية مع ".



وتحدث الموقع عن الجهود التي يقوم بها جيه دي فانس الأمريكي ، وذكر عن مصادره أنه "إذا لم يتمكن الإيرانيون من التوصل لاتفاق مع فانس فلن يحصلوا على اتفاق أبداً".



وذكر "أكسيوس" نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن نائب الرئيس كان متشككاً في تقييم المتفائل قبل الحرب، وأنه يتوقع حالياً أن تستمر الحرب لبضعة أسابيع أخرى.



وأضاف أن نائب الرئيس يستعد لتولي أهم مهمة في مسيرته المهنية، وهي قيادة الجهود الأمريكية لإنهاء حرب كان قلقاً بشأن خوضها في المقام الأول، وأنه أجرى بالفعل عدة اتصالات مع بنيامين ، وشارك في اتصالات غير مباشرة مع الإيرانيين، وأنه من المتوقع أن يكون كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات السلام المحتملة.



ونقل عن مسؤول في إدارة ترمب أن مستشاري فانس يعتقدون أن بعض الإسرائيليين يحاولون تقويض جهوده لعقد مفاوضات مع إيران.

