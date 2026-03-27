باريس: حرب الشرق الأوسط "ليست حربنا".. وهذا هو دورنا الدفاعي

27-03-2026 | 09:38
باريس: حرب الشرق الأوسط ليست حربنا.. وهذا هو دورنا الدفاعي
قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة أن موقف فرنسا دفاعي بحت.
 
وأوضحت فوتران، في تصريحات لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز" بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن استراتيجية بلادها تقوم على نهج دبلوماسي لتسهيل العودة إلى السلام وتجنب التصعيد، مشيرة إلى القلق الدولي حيال إغلاق مضيق هرمز وضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.

وفي السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات لخفض التصعيد، وذلك عقب محادثة مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.
 
وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" ضرورة تلبية تطلعات المجتمع الدولي بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وأنشطتها الإقليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووضع حد للهجمات على دول المنطقة.

