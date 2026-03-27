باريس: حرب الشرق الأوسط "ليست حربنا".. وهذا هو دورنا الدفاعي

قالت وزيرة القوات المسلحة كاثرين فوتران إن الحرب الدائرة في "ليست حربنا"، مؤكدة أن موقف دفاعي بحت.

وأوضحت فوتران، في تصريحات لقناتي " 1" و"سي نيوز" بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بحضور الأميركي ماركو روبيو، أن استراتيجية بلادها تقوم على نهج لتسهيل العودة إلى السلام وتجنب التصعيد، مشيرة إلى القلق الدولي حيال إغلاق مضيق هرمز وضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.



وفي السياق، دعا ماكرون إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات لخفض التصعيد، وذلك عقب محادثة مع نظيره مسعود بزشكيان.

وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" ضرورة تلبية تطلعات بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وأنشطتها الإقليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووضع حد للهجمات على دول المنطقة.



