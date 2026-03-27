وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 5492 إصابة منذ بدء هجمات إيران وحزب الله على إسرائيل

أعلنت ، اليوم الجمعة، تسجيل 5492 إصابة منذ بدء الهجمات التي يشنها كل من وحزب الله على ، مشيرة إلى أن 116 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج.

وأكدت الوزارة أن السلطات الصحية مستمرة في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمواطنين المتأثرين، مع مراقبة تطورات الحالة الصحية للمصابين يوميًا.



وكان مصدر إسرائيلي أفاد في وقت سابق بأن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 4 أذار ارتفع إلى 4، فيما تجاوز عدد المصابين 50 جنديًا وضابطًا.

ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد المخاوف من استمرار الهجمات وتصاعد تداعياتها على المدنيين، فيما تعمل السلطات على تعزيز الجهوزية الطبية والإسعافية في مختلف .



