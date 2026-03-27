تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 5492 إصابة منذ بدء هجمات إيران وحزب الله على إسرائيل
Lebanon 24
27-03-2026
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة الإسرائيلية
، اليوم الجمعة، تسجيل 5492 إصابة منذ بدء الهجمات التي يشنها كل من
إيران
وحزب الله على
إسرائيل
، مشيرة إلى أن 116 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج.
وأكدت الوزارة أن السلطات الصحية مستمرة في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمواطنين المتأثرين، مع مراقبة تطورات الحالة الصحية للمصابين يوميًا.
وكان مصدر إسرائيلي أفاد في وقت سابق بأن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 4 أذار ارتفع إلى 4، فيما تجاوز عدد المصابين 50 جنديًا وضابطًا.
ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد المخاوف من استمرار الهجمات وتصاعد تداعياتها على المدنيين، فيما تعمل السلطات على تعزيز الجهوزية الطبية والإسعافية في مختلف
المناطق المتضررة
.
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24