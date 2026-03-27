مسؤول أميركي: عودة 273 جنديًا إلى الخدمة بعد إصابتهم في الحرب مع إيران

كشف مسؤول ، في تصريحات لشبكة " "، عن أن 273 من الجنود المصابين جراء الحرب الدائرة مع قد عادوا إلى الخدمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إصابة 10 بجروح خطيرة.وتواصل وإسرائيل حربا ضد إيران، بهدف منع من امتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إل المنظومة الصاروخية.أفادت وكالة ، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن معلومات استخبارية أمريكية تشير إلى تدمير نحو ثلث الصواريخ في التي نفذتها في الفترة الأخيرة.ووفقاً للمصادر، فإن التقييمات الاستخبارية ترجّح أيضًا أن ثلثي الصواريخ المتبقية قد تعرضت لأضرار متفاوتة أو دُفنت تحت الأرض نتيجة شدة الضربات، ما قد يؤثر في جاهزيتها العملياتية.وتعكس هذه المعطيات، في حال تأكدت، حجم التأثير الذي خلّفته الضربات والإسرائيلية على القدرات الصاروخية الإيرانية، التي تُعد أحد أبرز عناصر الردع لدى طهران.