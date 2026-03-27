عربي-دولي
مسؤول أميركي: عودة 273 جنديًا إلى الخدمة بعد إصابتهم في الحرب مع إيران
Lebanon 24
27-03-2026
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤول
أمريكي
، في تصريحات لشبكة "
إيه بي سي
"، عن أن 273 من الجنود المصابين جراء الحرب الدائرة مع
إيران
قد عادوا إلى الخدمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إصابة 10 بجروح خطيرة.
وتواصل
الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيل حربا ضد إيران، بهدف منع
طهران
من امتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إل المنظومة الصاروخية.
أفادت وكالة
رويترز
، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن معلومات استخبارية أمريكية تشير إلى تدمير نحو ثلث الصواريخ
الإيرانية
في
الغارات
التي نفذتها
الولايات المتحدة
في الفترة الأخيرة.
ووفقاً للمصادر، فإن التقييمات الاستخبارية ترجّح أيضًا أن ثلثي الصواريخ المتبقية قد تعرضت لأضرار متفاوتة أو دُفنت تحت الأرض نتيجة شدة الضربات، ما قد يؤثر في جاهزيتها العملياتية.
وتعكس هذه المعطيات، في حال تأكدت، حجم التأثير الذي خلّفته الضربات
الأمريكية
والإسرائيلية على القدرات الصاروخية الإيرانية، التي تُعد أحد أبرز عناصر الردع لدى طهران.
