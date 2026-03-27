تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي: عودة 273 جنديًا إلى الخدمة بعد إصابتهم في الحرب مع إيران

Lebanon 24
27-03-2026 | 11:20
A-
A+
مسؤول أميركي: عودة 273 جنديًا إلى الخدمة بعد إصابتهم في الحرب مع إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مسؤول أمريكي، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي"، عن أن 273 من الجنود المصابين جراء الحرب الدائرة مع  إيران قد عادوا إلى الخدمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إصابة 10 بجروح خطيرة.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حربا ضد إيران، بهدف منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إل المنظومة الصاروخية.

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن معلومات استخبارية أمريكية تشير إلى تدمير نحو ثلث الصواريخ الإيرانية في الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

ووفقاً للمصادر، فإن التقييمات الاستخبارية ترجّح أيضًا أن ثلثي الصواريخ المتبقية قد تعرضت لأضرار متفاوتة أو دُفنت تحت الأرض نتيجة شدة الضربات، ما قد يؤثر في جاهزيتها العملياتية.

وتعكس هذه المعطيات، في حال تأكدت، حجم التأثير الذي خلّفته الضربات الأمريكية والإسرائيلية على القدرات الصاروخية الإيرانية، التي تُعد أحد أبرز عناصر الردع لدى طهران.
 
الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

إيه بي سي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-03-27
Lebanon24
11:57 | 2026-03-27
Lebanon24
11:53 | 2026-03-27
Lebanon24
11:45 | 2026-03-27
Lebanon24
11:00 | 2026-03-27
Lebanon24
10:35 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24