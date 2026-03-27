غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لليورانيوم في وسط إيران

أفادت للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مصنعا لمعالجة اليورانيوم في وسط .



وقالت المنظمة، في بيان عبر قناتها على "تيلغرام"، "استُهدفت منشأة أردكان الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق في هجوم شنّه القوات الأمريكي "، لافتة الى أن الهجوم "لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص، ، أن الإيرانيين أصروا على حقهم في تخصيب اليورانيوم، وذلك وفق ما نقلته وكالة " ".



وأوضح ويتكوف أن قدمت لإيران قائمة تتضمن 15 نقطة، مشيرا إلى أن هذه القائمة تشكل إطار عمل لاتفاق سلام.



وأضاف: "سنرى ستؤول الأمور"، لافتًا إلى أن الإيرانيين رفضوا مرارًا الطلبات خلال المحادثات، فيما اتهم ويتكوف الجانب بالمماطلة في سير المفاوضات.



