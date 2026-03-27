Advertisement

عربي-دولي

غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لليورانيوم في وسط إيران

Lebanon 24
27-03-2026 | 14:20
غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لليورانيوم في وسط إيران
غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لليورانيوم في وسط إيران photos 0
أفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة،  بأن غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مصنعا لمعالجة اليورانيوم في وسط إيران.

وقالت المنظمة، في بيان عبر قناتها على "تيلغرام"، "استُهدفت منشأة أردكان الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق في هجوم شنّه القوات الأمريكي الإسرائيلية"، لافتة الى أن الهجوم "لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الإيرانيين أصروا على حقهم في تخصيب اليورانيوم، وذلك وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة قدمت لإيران قائمة تتضمن 15 نقطة، مشيرا إلى أن هذه القائمة تشكل إطار عمل لاتفاق سلام. 

وأضاف: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور"، لافتًا إلى أن الإيرانيين رفضوا مرارًا الطلبات الأمريكية خلال المحادثات، فيما اتهم ويتكوف الجانب الإيراني بالمماطلة في سير المفاوضات.
Advertisement
lebanon 24
Advertisement
