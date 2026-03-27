تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لليورانيوم في وسط إيران
Lebanon 24
27-03-2026
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
المنظمة الإيرانية
للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مصنعا لمعالجة اليورانيوم في وسط
إيران
.
وقالت المنظمة، في بيان عبر قناتها على "تيلغرام"، "استُهدفت منشأة أردكان الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق في هجوم شنّه القوات الأمريكي
الإسرائيلية
"، لافتة الى أن الهجوم "لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص،
ستيف ويتكوف
، أن الإيرانيين أصروا على حقهم في تخصيب اليورانيوم، وذلك وفق ما نقلته وكالة "
رويترز
".
وأوضح ويتكوف أن
الولايات المتحدة
قدمت لإيران قائمة تتضمن 15 نقطة، مشيرا إلى أن هذه القائمة تشكل إطار عمل لاتفاق سلام.
وأضاف: "سنرى
إلى أين
ستؤول الأمور"، لافتًا إلى أن الإيرانيين رفضوا مرارًا الطلبات
الأمريكية
خلال المحادثات، فيما اتهم ويتكوف الجانب
الإيراني
بالمماطلة في سير المفاوضات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: غارات جوية أميركية وإسرائيلية تستهدف مصانع الفولاذ جنوب غربي إيران وفي مدينة أصفهان وسط البلاد
Lebanon 24
إعلام إيراني: غارات جوية أميركية وإسرائيلية تستهدف مصانع الفولاذ جنوب غربي إيران وفي مدينة أصفهان وسط البلاد
27/03/2026 22:06:54
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية تستهدف البنية التحتية العسكرية ومواقع الإنتاج وسط إيران بالقرب من أصفهان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية تستهدف البنية التحتية العسكرية ومواقع الإنتاج وسط إيران بالقرب من أصفهان
27/03/2026 22:06:54
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنعا لإنتاج معدات طيران وصواريخ عالية التقنية في منطقة تامبوف وسط روسيا
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنعا لإنتاج معدات طيران وصواريخ عالية التقنية في منطقة تامبوف وسط روسيا
27/03/2026 22:06:54
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
27/03/2026 22:06:54
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المنظمة الإيرانية
الولايات المتحدة
ستيف ويتكوف
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الأمريكية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
Lebanon 24
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
15:10 | 2026-03-27
27/03/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجتبى خامنئي يواصل قيادة البلاد رغم الغياب عن الأنظار
Lebanon 24
مجتبى خامنئي يواصل قيادة البلاد رغم الغياب عن الأنظار
14:52 | 2026-03-27
27/03/2026 02:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يؤكد تحقيق أهداف واشنطن في إيران دون قوات برية
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يؤكد تحقيق أهداف واشنطن في إيران دون قوات برية
14:32 | 2026-03-27
27/03/2026 02:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: إيران تتوعّد بردّ “باهظ” على هجمات إسرائيل
Lebanon 24
عراقجي: إيران تتوعّد بردّ “باهظ” على هجمات إسرائيل
14:13 | 2026-03-27
27/03/2026 02:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة السبع يدعون لوقف الهجمات على المدنيين
Lebanon 24
مجموعة السبع يدعون لوقف الهجمات على المدنيين
14:11 | 2026-03-27
27/03/2026 02:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يطرح ورقته التفاوضية وقنوات اتصال إقليمية تُفتح معه
Lebanon 24
"الحزب" يطرح ورقته التفاوضية وقنوات اتصال إقليمية تُفتح معه
04:00 | 2026-03-27
27/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:10 | 2026-03-27
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
14:52 | 2026-03-27
مجتبى خامنئي يواصل قيادة البلاد رغم الغياب عن الأنظار
14:32 | 2026-03-27
وزير الخارجية الأميركي يؤكد تحقيق أهداف واشنطن في إيران دون قوات برية
14:13 | 2026-03-27
عراقجي: إيران تتوعّد بردّ “باهظ” على هجمات إسرائيل
14:11 | 2026-03-27
مجموعة السبع يدعون لوقف الهجمات على المدنيين
14:00 | 2026-03-27
إنها "حرب الذخائر".. تفاصيل مثيرة تُكشف عن حرب إيران
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 22:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24