وزير الخارجية الأميركي يؤكد تحقيق أهداف واشنطن في إيران دون قوات برية

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعثت برسائل طمأنة إلى حلفائها الدوليين، مؤكدة أنها لا تتبنى حالياً أي خطط لشن هجوم بري على
الأراضي الإيرانية
.
وتأتي هذه التطمينات الدبلوماسية في وقت تتصاعد فيه وتيرة التحركات الميدانية الأمريكية، مع استمرار واشنطن
في نشر آلاف الجنود الإضافيين في منطقة الشرق الأوسط
.
وأضافت المصادر، أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط قد تساعد في إجلاء الأمريكيين أو خلق غموض بشأن نية واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب
قد يغير رأيه في أي لحظة أو يقدم على شن هجوم في إيران
.
وفي وقت سابق من هذا اليوم قال وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة
ستحقق جميع أهدافها في إيران حتى دون نشر جنود على الأرض، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد
ترامب لديه كل الخيارات.
وأضاف روبيو، على هامش اجتماع مجموعة السبع، "لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها، مؤكدًا: "أهدافنا واضحة من اليوم الأول في إيران، ونحقق نجاحا كبيرا حتى الآن".
وأكد روبيو: "سندمر المصانع الإيرانية التي تنتج الصواريخ والمسيرات وسندمر سلاحي الجو والبحر"، موضحًا أن "الشعب الإيراني
يستحق أفضل بكثير من نظام راديكالي أساء استخدام ثروات البلاد".
وأشار روبيو إلى أن إيران "قد تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز"، كاشفًا أن "العملية في إيران ستنتهي في وقتها المحدد خلال أسابيع لا أشهر".