وزير الخارجية الأميركي يؤكد تحقيق أهداف واشنطن في إيران دون قوات برية

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي بعثت برسائل طمأنة إلى حلفائها الدوليين، مؤكدة أنها لا تتبنى حالياً أي خطط لشن هجوم الأراضي .وتأتي هذه التطمينات الدبلوماسية في وقت تتصاعد فيه وتيرة التحركات الميدانية الأمريكية، مع استمرار في نشر آلاف الجنود الإضافيين في منطقة .وأضافت المصادر، أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط قد تساعد في إجلاء الأمريكيين أو خلق غموض بشأن نية واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس قد يغير رأيه في أي لحظة أو يقدم على شن هجوم في .وفي وقت سابق من هذا اليوم قال الأمريكي ماركو روبيو، إن ستحقق جميع أهدافها في إيران حتى دون نشر جنود على الأرض، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب لديه كل الخيارات.وأضاف روبيو، على هامش اجتماع مجموعة السبع، "لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها، مؤكدًا: "أهدافنا واضحة من اليوم الأول في إيران، ونحقق نجاحا كبيرا حتى الآن".وأكد روبيو: "سندمر المصانع الإيرانية التي تنتج الصواريخ والمسيرات وسندمر سلاحي الجو والبحر"، موضحًا أن "الشعب يستحق أفضل بكثير من نظام راديكالي أساء استخدام ثروات البلاد".وأشار روبيو إلى أن إيران "قد تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز"، كاشفًا أن "العملية في إيران ستنتهي في وقتها المحدد خلال أسابيع لا أشهر".