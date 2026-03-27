عربي-دولي
الجيش الألماني يقيّد جنوده على مواقع التواصل.. ما السبب؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد الجيش الألماني قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل
المؤسسة العسكرية
، بعدما استخدمها في وقت سابق لتجنيد المزيد من الشباب.
وفي الأشهر الماضية، فتح الجيش منصاته الرسمية لمشاركة مقاطع فيديو يشرح فيها الضباط وظائفهم والمعدات ومهام التدريب، إلى جانب الزي العسكري ومعدات الإسكان، كما يشرحون كيفية وضع المكياج للتمويه بشكل صحيح، وفق ما ذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية.
وكانت تلك المنشورات عفوية ويعدها المجندون الشباب الذين يظهرون أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الرقص أو أثناء حمل أسلحة ثقيلة، بهدف التأثير على الشباب المنتمين إلى جيل "زد" ودفعهم إلى الانضمام إلى الجيش.
كذلك، أصبح العديد من المجندين الشباب في القوات المسلحة
الألمانية
مؤثرين على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وينشرون مقاطع وصوراً وفيديوهات من حياتهم اليومية داخل الثكنات والقواعد العسكرية.
لكن السياسة تغيرت في شباط الماضي، وأصبحت
وزارة الدفاع
الألمانية تطلب موافقة الضباط على أي محتوى ينشر من داخل المواقع العسكرية، بما في ذلك على حسابات الجنود الشخصية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه القواعد الجديدة تتعلق بالأمن والسلامة ولمنع القوات المعادية من الحصول على معلومات حساسة.
وقال قال ميركو ليفكه، الباحث في وسائل التواصل الاجتماعي في الجيش بجامعة برلين الحرة، إن هذه الإجراءات الجديدة جاءت بهدف سيطرة الجيش على صورته، مضيفا أن الجيش "لاحظ أن السماح للناس بالتواصل بطريقة متراخية جدا لم يكن يخدم صورته".
وتخطط
ألمانيا
لإضافة 80 ألف جندي للخدمة الفعلية و150 ألف جندي إلى خدمة الاحتياط بحلول عام 2035.
وأكد مارتن
إيلي
، عالم الاجتماع في مركز الجيش الألماني للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية، وهو معهد بحثي تابع للقوات المسلحة الألمانية، أن وجود الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حاسم.
وأضاف أن الإنترنت كان أهم مصدر للمعلومات للمتقدمين للخدمة، مشيرا إلى أن دراسة أُجريت عام 2022 أظهرت أن 12 بالمئة من المتقدمين للخدمة في الجيش الألماني حصلوا على المعلومات عن الخدمة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مارسيل بوهنرت، الذي ساعد في كتابة إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي للجيش، وهو عضو في جمعية القوات المسلحة الألمانية التي تمثل المصالح، إن هذه القواعد أصبحت ضرورية بسبب الهجمات الإلكترونية ومحاولات التجسس.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الهند "تحاصر" مواقع التواصل.. ما الجديد؟
Lebanon 24
الهند "تحاصر" مواقع التواصل.. ما الجديد؟
28/03/2026 00:56:55
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: برلين تساهم في التغلب على نقص التواصل في حرب إيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: برلين تساهم في التغلب على نقص التواصل في حرب إيران
28/03/2026 00:56:55
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: أحذر المواطنين من الاخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: أحذر المواطنين من الاخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
28/03/2026 00:56:55
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائلي يتحول إلى جريمة موثقة على مواقع التواصل
Lebanon 24
خلاف عائلي يتحول إلى جريمة موثقة على مواقع التواصل
28/03/2026 00:56:55
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: اقتربنا من تحرير الشرق الأوسط من ابتزاز إيران وإرهابه
Lebanon 24
ترامب: اقتربنا من تحرير الشرق الأوسط من ابتزاز إيران وإرهابه
17:46 | 2026-03-27
27/03/2026 05:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الحوثيين".. تهديد جديد
Lebanon 24
من "الحوثيين".. تهديد جديد
17:35 | 2026-03-27
27/03/2026 05:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات مع إيران "خلال أيام".. مسؤول أميركي: "متفائلون"!
Lebanon 24
اجتماعات مع إيران "خلال أيام".. مسؤول أميركي: "متفائلون"!
16:42 | 2026-03-27
27/03/2026 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟
Lebanon 24
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟
16:21 | 2026-03-27
27/03/2026 04:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
Lebanon 24
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
15:10 | 2026-03-27
27/03/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب الاثنين بدلاً من السبت
Lebanon 24
الرواتب الاثنين بدلاً من السبت
14:02 | 2026-03-27
27/03/2026 02:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
17:46 | 2026-03-27
ترامب: اقتربنا من تحرير الشرق الأوسط من ابتزاز إيران وإرهابه
17:35 | 2026-03-27
من "الحوثيين".. تهديد جديد
16:42 | 2026-03-27
اجتماعات مع إيران "خلال أيام".. مسؤول أميركي: "متفائلون"!
16:21 | 2026-03-27
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟
15:10 | 2026-03-27
مسؤول إيراني: الهجمات الأميركية مع الدعوة للمحادثات أمر غير مقبول
14:52 | 2026-03-27
مجتبى خامنئي يواصل قيادة البلاد رغم الغياب عن الأنظار
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
28/03/2026 00:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
