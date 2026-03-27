تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الجيش الألماني يقيّد جنوده على مواقع التواصل.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 15:49
A-
A+
الجيش الألماني يقيّد جنوده على مواقع التواصل.. ما السبب؟
الجيش الألماني يقيّد جنوده على مواقع التواصل.. ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد الجيش الألماني قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية، بعدما استخدمها في وقت سابق لتجنيد المزيد من الشباب.

وفي الأشهر الماضية، فتح الجيش منصاته الرسمية لمشاركة مقاطع فيديو يشرح فيها الضباط وظائفهم والمعدات ومهام التدريب، إلى جانب الزي العسكري ومعدات الإسكان، كما يشرحون كيفية وضع المكياج للتمويه بشكل صحيح، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وكانت تلك المنشورات عفوية ويعدها المجندون الشباب الذين يظهرون أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الرقص أو أثناء حمل أسلحة ثقيلة، بهدف التأثير على الشباب المنتمين إلى جيل "زد" ودفعهم إلى الانضمام إلى الجيش.

كذلك، أصبح العديد من المجندين الشباب في القوات المسلحة الألمانية مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون مقاطع وصوراً وفيديوهات من حياتهم اليومية داخل الثكنات والقواعد العسكرية.

لكن السياسة تغيرت في شباط الماضي، وأصبحت وزارة الدفاع الألمانية تطلب موافقة الضباط على أي محتوى ينشر من داخل المواقع العسكرية، بما في ذلك على حسابات الجنود الشخصية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه القواعد الجديدة تتعلق بالأمن والسلامة ولمنع القوات المعادية من الحصول على معلومات حساسة.

وقال قال ميركو ليفكه، الباحث في وسائل التواصل الاجتماعي في الجيش بجامعة برلين الحرة، إن هذه الإجراءات الجديدة جاءت بهدف سيطرة الجيش على صورته، مضيفا أن الجيش "لاحظ أن السماح للناس بالتواصل بطريقة متراخية جدا لم يكن يخدم صورته".

وتخطط ألمانيا لإضافة 80 ألف جندي للخدمة الفعلية و150 ألف جندي إلى خدمة الاحتياط بحلول عام 2035.

وأكد مارتن إيلي، عالم الاجتماع في مركز الجيش الألماني للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية، وهو معهد بحثي تابع للقوات المسلحة الألمانية، أن وجود الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حاسم.

وأضاف أن الإنترنت كان أهم مصدر للمعلومات للمتقدمين للخدمة، مشيرا إلى أن دراسة أُجريت عام 2022 أظهرت أن 12 بالمئة من المتقدمين للخدمة في الجيش الألماني حصلوا على المعلومات عن الخدمة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مارسيل بوهنرت، الذي ساعد في كتابة إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي للجيش، وهو عضو في جمعية القوات المسلحة الألمانية التي تمثل المصالح، إن هذه القواعد أصبحت ضرورية بسبب الهجمات الإلكترونية ومحاولات التجسس. (سكاي نيوز عربية)
المؤسسة العسكرية

وزارة الدفاع

الألمانية

سكاي نيوز

ألمانيا

نيويورك

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-03-27
Lebanon24
17:35 | 2026-03-27
Lebanon24
16:42 | 2026-03-27
Lebanon24
16:21 | 2026-03-27
Lebanon24
15:10 | 2026-03-27
Lebanon24
14:52 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24