تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 16:21
A-
A+
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت شبكة "سي إن إن"، الجمعة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الحرب أن أكثر من 300 جندي أميركي أُصيبوا منذ بدء العمليات القتالية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران.


وحتى يوم الجمعة، بلغ عدد الجنود الأميركيين المصابين 303، بعد أن كان العدد يقارب 290 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق المسؤول.


وأوضح المصدر أن أكثر من 75 بالمئة من هذه الإصابات تتعلق بإصابات في الدماغ نتيجة صدمات خارجية، مشيرا إلى أن 273 جنديا عادوا إلى الخدمة فيما لا يزال 10 جنود في حالة خطرة.


وصرح مسؤول أميركي في وقت سابق إن الحالات المصنفة على أنها خطيرة تشمل إصابات بالغة يكون الموت فيها ممكنا أو وشيكا، علما أن 13 جندياً أميركياً قتلوا في الحرب حتى الآن.


وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قد صرح سابقا بأن غالبية الإصابات التي تعرض لها العسكريون الأميركيون ناتجة عن هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.


وقالت الشبكة إنه ليس من المستغرب أن يتغير عدد الإصابات أو يرتفع مع مرور الوقت، مضيفة أن أفراد الخدمة قد لا يطلبون العلاج فوراً بعد الحادث. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
هيئة الأركان المشتركة

مع مرور الوقت

هيئة الأركان

وزارة الحرب

الأميركيين

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-03-27
Lebanon24
17:35 | 2026-03-27
Lebanon24
16:42 | 2026-03-27
Lebanon24
15:49 | 2026-03-27
Lebanon24
15:10 | 2026-03-27
Lebanon24
14:52 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24