آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟

كشفت شبكة " إن"، الجمعة، نقلاً عن مسؤول في أن أكثر من 300 جندي أميركي أُصيبوا منذ بدء العمليات القتالية المشتركة بين وتل أبيب ضد .





وحتى يوم الجمعة، بلغ عدد الجنود المصابين 303، بعد أن كان العدد يقارب 290 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق المسؤول.





وأوضح المصدر أن أكثر من 75 بالمئة من هذه الإصابات تتعلق بإصابات في الدماغ نتيجة صدمات خارجية، مشيرا إلى أن 273 جنديا عادوا إلى الخدمة فيما لا يزال 10 جنود في حالة خطرة.





وصرح مسؤول أميركي في وقت سابق إن الحالات المصنفة على أنها خطيرة تشمل إصابات بالغة يكون الموت فيها ممكنا أو وشيكا، علما أن 13 جندياً أميركياً قتلوا في الحرب حتى الآن.





وكان رئيس الجنرال دان كين قد صرح سابقا بأن غالبية الإصابات التي تعرض لها العسكريون الأميركيون ناتجة عن هجمات الطائرات المسيرة .





وقالت الشبكة إنه ليس من المستغرب أن يتغير عدد الإصابات أو يرتفع ، مضيفة أن أفراد الخدمة قد لا يطلبون العلاج فوراً بعد الحادث. (سكاي نيوز عربية)