عربي-دولي
آخر الأرقام.. كم جندياً أميركياً أصيب خلال حرب إيران؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شبكة "
سي إن
إن"، الجمعة، نقلاً عن مسؤول في
وزارة الحرب
أن أكثر من 300 جندي أميركي أُصيبوا منذ بدء العمليات القتالية المشتركة بين
واشنطن
وتل أبيب ضد
إيران
.
وحتى يوم الجمعة، بلغ عدد الجنود
الأميركيين
المصابين 303، بعد أن كان العدد يقارب 290 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق المسؤول.
وأوضح المصدر أن أكثر من 75 بالمئة من هذه الإصابات تتعلق بإصابات في الدماغ نتيجة صدمات خارجية، مشيرا إلى أن 273 جنديا عادوا إلى الخدمة فيما لا يزال 10 جنود في حالة خطرة.
وصرح مسؤول أميركي في وقت سابق إن الحالات المصنفة على أنها خطيرة تشمل إصابات بالغة يكون الموت فيها ممكنا أو وشيكا، علما أن 13 جندياً أميركياً قتلوا في الحرب حتى الآن.
وكان رئيس
هيئة الأركان المشتركة
الجنرال دان كين قد صرح سابقا بأن غالبية الإصابات التي تعرض لها العسكريون الأميركيون ناتجة عن هجمات الطائرات المسيرة
الإيرانية
.
وقالت الشبكة إنه ليس من المستغرب أن يتغير عدد الإصابات أو يرتفع
مع مرور الوقت
، مضيفة أن أفراد الخدمة قد لا يطلبون العلاج فوراً بعد الحادث.
(سكاي نيوز عربية)
