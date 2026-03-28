لم يكونوا إلى جانبنا.. ترامب مستاء ويلمح لـالتخلي عن الناتو

أعلن الرئيس الأميركي ان "ليست مضطرة إلى الوقوف إلى جانب حلف شمال ⁠الأطلسي (ناتو)"، وذلك في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن ببنود الدفاع المشترك التي تشكل جوهر هذا التحالف.



وعبّر في كلمة ألقاها أمام منتدى استثماري في ميامي أمس الجمعة عن استيائه من رفض دول الحلف ‌الأوروبية تقديم دعم مادي للولايات المتحدة، مع مرور نحو شهر من الحرب ضد والمساعي لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز.



ولم ‌تستشر الولايات ‌المتحدة حلفاءها بشأن قرارها بمهاجمة إيران أواخر الشهر الماضي، وعارض العديد من قادة هذه الخطوة.



وقال ترامب للحضور: "كنا سنقف دائما إلى جانبهم، لكن الآن، وبناء على أفعالهم، أعتقد أننا ‌لسنا مضطرين إلى ذلك، أليس ‌كذلك؟".



وتابع: "هل هذا ⁠خبر عاجل؟ أعتقد أننا لدينا خبر عاجل، لكن هذه هي الحقيقة. كنت أقول ذلك. لماذا نكون إلى جانبهم إذا لم يكونوا إلى ⁠جانبنا؟ لم ‌يكونوا إلى جانبنا".



