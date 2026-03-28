عربي-دولي

بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.. هل تتسع دائرة المواجهة؟

28-03-2026 | 01:57
بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.. هل تتسع دائرة المواجهة؟
ذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم السبت، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من اليمن منذ اندلاع الحرب على إيران، التي تدخل شهرها الثاني.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف أن الصاروخ الباليستي تم اعتراضه بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، دون تسجيل أي إصابات.
ويأتي هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، أمس الجمعة، أنهم مستعدون للتحرك إذا استمر ما أسمته الجماعة تصعيدا ضد إيران و"محور المقاومة"، لكنهم لم يحددوا الشكل الذي سيتخذه أي تدخل.

وأكدت جماعة الحوثي في بيان مصور: "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران"، و"استمرار التصعيد ضد إيران"، و"استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أميركا وإسرائيل ضد إيران، وضد أي بلد مسلم".

 وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في وقت سابق إنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للجماعة، في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.
