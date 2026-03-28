بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.. هل تتسع دائرة المواجهة؟

ذكر الجيش ، في وقت مبكر السبت، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من اليمن منذ اندلاع الحرب على ، التي تدخل شهرها الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه جنوب من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.



وأضاف أن الصاروخ الباليستي تم اعتراضه بنجاح بواسطة ، دون تسجيل أي إصابات.

ويأتي هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، أمس الجمعة، أنهم مستعدون للتحرك إذا استمر ما أسمته الجماعة تصعيدا ضد إيران و"محور "، لكنهم لم يحددوا الشكل الذي سيتخذه أي تدخل.



وأكدت جماعة في بيان مصور: "أيدينا على للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران"، و"استمرار التصعيد ضد إيران"، و"استخدام لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أميركا وإسرائيل ضد إيران، وضد أي بلد مسلم".



وكان زعيم الحوثيين قال في وقت سابق إنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للجماعة، في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.