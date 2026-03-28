تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعمق خسائر النووي الإيراني.. هل بدأت مرحلة جديدة من الصراع؟

28-03-2026 | 02:24
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على الرغم من الجهود الإقليمية المنصبة على تسهيل إجراء محادثات أميركية إيرانية غير مباشرة، ركزت إسرائيل خلال الفترة الماضية على استهداف مصانع صلب ومنشآت نووية في إيران، في محاولة لتعميق الخسائر الإيرانية وإرجاع البرنامج النووي إلى نقطة الصفر.
وأبلغت السلطات الإيرانية عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن إيران أبلغت عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية في جنوب البلاد، هو الثالث خلال عشرة أيام.

كما أضافت الوكالة بمنشور على منصة إكس، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين "لم ترد أنباء عن أي أضرار في المفاعل العامل أو عن انبعاثات إشعاعية، والوضع في المنشأة طبيعي".

وكانت محطة بوشهر وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران، قد تعرضت لهجومين سابقين في 17 و24 آذار، من دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار.

فيما أعلنت روسيا بعد الضربة الثانية، إجلاء موظفيها العاملين في المحطة التي دخلت الخدمة في مطلع في العقد الثاني من الألفية الثانية وتضم مفاعلين نوويين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوشهر 1000 ميغاواط.

إلى ذلك، قصفت إسرائيل أيضاً أمس منشأة معالجة اليورانيوم، واستخراج المواد الأولية لعملية التخصيب في مدينة يزد، التي توصف بأنها "منشأة فريدة ضمن البنية التحتية النووية الإيرانية، وفق "بلومبيرغ".
Advertisement
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

محطة الطاقة النووية

الوكالة الدولية

الإيرانية

الإيراني

محطة بو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-28
Lebanon24
04:29 | 2026-03-28
Lebanon24
04:17 | 2026-03-28
Lebanon24
04:16 | 2026-03-28
Lebanon24
03:43 | 2026-03-28
Lebanon24
03:36 | 2026-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24