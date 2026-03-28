تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تعمق خسائر النووي الإيراني.. هل بدأت مرحلة جديدة من الصراع؟
Lebanon 24
28-03-2026
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من الجهود الإقليمية المنصبة على تسهيل إجراء محادثات أميركية إيرانية غير مباشرة، ركزت
إسرائيل
خلال الفترة الماضية على استهداف مصانع صلب ومنشآت نووية في
إيران
، في محاولة لتعميق الخسائر
الإيرانية
وإرجاع البرنامج
النووي
إلى نقطة الصفر.
وأبلغت السلطات الإيرانية عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية. وأعلنت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليوم أن إيران أبلغت عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية في جنوب البلاد، هو الثالث خلال عشرة أيام.
كما أضافت الوكالة بمنشور على منصة إكس، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين "لم ترد أنباء عن أي أضرار في المفاعل العامل أو عن انبعاثات إشعاعية، والوضع في المنشأة طبيعي".
وكانت محطة بوشهر وهي
محطة الطاقة النووية
الوحيدة العاملة في إيران، قد تعرضت لهجومين سابقين في 17 و24 آذار، من دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار.
فيما أعلنت
روسيا
بعد الضربة الثانية، إجلاء موظفيها العاملين في المحطة التي دخلت الخدمة في مطلع في العقد الثاني من الألفية الثانية وتضم مفاعلين نوويين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوشهر 1000 ميغاواط.
إلى ذلك، قصفت إسرائيل أيضاً أمس منشأة معالجة اليورانيوم، واستخراج المواد الأولية لعملية التخصيب في مدينة يزد، التي توصف بأنها "منشأة فريدة ضمن البنية التحتية النووية الإيرانية، وفق "بلومبيرغ".
وزير خارجية إسرائيل: النظام الإيراني سعى لإخفاء المشروع النووي في أعماق الأرض
تابع
الأكثر قراءة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24