إصابة شخص بهجوم مسيرات على ميناء صلالة العماني

أفادت تقارير إعلامية عمانية بأن ميناء صلالة المطل على بحر العرب، استهدف بطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارا محدودة بإحدى الرافعات.





وقال إنه تم "تسجيل إصابة بعد استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين وتعرُّض إحدى الرّافعات لأضرار محدودة".



ونقلت وكالة الانباء الرسمة عن مصدر أمني قوله "تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة".

واضافت الوكالة "وتؤكد على إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".

وكان ميناء صلالة تعرض في وقت سابق لهجمات بمسيرات، أصابت إحداها خزانات الوقود في الميناء دون تسجيل خسائر بشرية.



كما تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب في سلطنة ، في من الشهر الجاري، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.



يشار إلى أن سلطنة عمان كانت قد اضطلعت بدور الوسيط بين وإيران قبل الحرب الحالية.