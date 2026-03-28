تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مطار الكويت يتعرض لهجوم بالمسيّرات
Lebanon 24
28-03-2026
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الطيران المدني
الكويتي
، اليوم السبت، بتعرض مطار
الكويت
الدولي لهجمات عدة بطائرات مسيرة مما نجم عنه أضرار في نظام الرادار الخاص بالمطار.
ونقلت
وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".
وأوضح الراجحي لكونا أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث.
أعلنت الكويت الأسبوع الماضي أن طائرات مسيّرة استهدفت خزان وقود بمطار الكويت الدولي.
وقالت
الهيئة العامة للطيران المدني
في منشور على حسابها في "إكس" إن: "طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".
وأضافت: "أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السيد
عبد الله
الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح".
وتابعت: "أوضح الراجحي أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث".
وأمس الجمعة تعرضت منشأتان بحريتان كويتيتان لهجمات بالصواريخ والمسيرات، محدثة خسائر مادية، وفق ما ذكرته مصادر رسمية.
ويتعلق الأمر بميناء الشويخ في العاصمة الكويت، الذي هاجمته طائرات مسيّرة.
وقالت مؤسسة الموانئ
الكويتية
استنادا إلى بيانات أولية، إن هذه الهجمات تسببت في أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24