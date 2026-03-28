مطار الكويت يتعرض لهجوم بالمسيّرات

28-03-2026 | 04:16
مطار الكويت يتعرض لهجوم بالمسيّرات
مطار الكويت يتعرض لهجوم بالمسيّرات photos 0
أفاد الطيران المدني الكويتي، اليوم السبت، بتعرض مطار الكويت الدولي لهجمات عدة بطائرات مسيرة مما نجم عنه أضرار في نظام الرادار الخاص بالمطار.


ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضح الراجحي لكونا أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث.
أعلنت الكويت الأسبوع الماضي أن طائرات مسيّرة استهدفت خزان وقود بمطار الكويت الدولي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في منشور على حسابها في "إكس" إن: "طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".
 وأضافت: "أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السيد عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح".

وتابعت: "أوضح الراجحي أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث".

وأمس الجمعة تعرضت منشأتان بحريتان كويتيتان لهجمات بالصواريخ والمسيرات، محدثة خسائر مادية، وفق ما ذكرته مصادر رسمية.

ويتعلق الأمر بميناء الشويخ في العاصمة الكويت، الذي هاجمته طائرات مسيّرة.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية استنادا إلى بيانات أولية، إن هذه الهجمات تسببت في أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.
