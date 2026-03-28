تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
التطورات في المنطقة بين الشيخ محمد بن زايد وزيلينسكي
Lebanon 24
28-03-2026
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، رئيس دولة
الإمارات
، وفلوديمير زيلينسكي، رئيس
أوكرانيا
، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الأوكراني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة؛ حيث رحب به الشيخ محمد بن زايد في دولة الإمارات، معربا عن تقديره لزيارته في ظل الظروف الراهنة والتي تجسد متانة العلاقات التي تجمع البلدين.
وتناول اللقاء العدوان
الإيراني
المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدد الرئيس الأوكراني إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات تتعامل مع الأزمة بحكمة وصبر انطلاقا من حرصها على تجنيب المنطقة مزيدا من التوترات والأزمات، مشددا على أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة وثبات في مواجهة الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقال إن
الدولة على
أتم استعداد لمواجهة جميع التهديدات وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي.
كما بحث رئيس دولة الإمارت، والرئيس الأوكراني، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.
وجدد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق دعم دولة الإمارات جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.
وحضر اللقاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس
دولة الإمارات نائب
رئيس مجلس الوزراء
رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب رئيس دولة الإمارات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان الرئيس الأوكراني، قد وصل البلاد في وقت سابق حيث كان في استقباله في
المطار
، سهيل بن محمد المزروعي،
وزير الطاقة
والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.
Advertisement
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24