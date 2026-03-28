عربي-دولي
ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران.. مسؤول أميركي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
28-03-2026
|
05:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة
رويترز
، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
، وفريقه متأهبون للتعامل مع
إيران
في
مضيق هرمز
، وقد يوجهون ضربات أقوى للإيرانيين إذا لم يقبلوا الواقع الحالي.
وقال المسؤول إن
ترامب
وأعضاء فريقه "متأهبون جيدا" لرد إيران في مضيق هرمز وهم واثقون من إعادة فتحه قريبا.
وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.
المسؤول أشار إلى أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن "إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى".
وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي أكد لمساعديه أن مدة الأعمال القتالية ستتراوح بين 4 و6 أسابيع، لكن هذا الجدول يبدو "هشا"، إلا أن ترامب أبلغهم في الوقت نفسه برغبته في تجنب حرب أبدية مع إيران، وأنه سيسعى لإيجاد مخرج عبر التفاوض.
كما ذكر أن ترامب يواصل الحديث عن تقييمات تشير إلى النصر لكنه يوجه رسائله بشكل متزايد لطمأنة
الأسواق المالية
المتوترة.
Advertisement
Advertisement
