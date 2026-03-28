|
عربي-دولي
في العراق.. انفجار قرب مطار أربيل وإسقاط مسيّرات في دهوك
Lebanon 24
28-03-2026
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة الصحافة
الفرنسية
بسماع دوي انفجار، السبت، قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان
العراق
، الذي يضم قوات للتحالف الدولي بقيادة
الولايات المتحدة
.
وقال شاهد
عيان
إن دخانا تصاعد في محيط
المطار
، فيما أكد مراسلنا أن الدفاعات الجوية داخل مطار أربيل تصدت لمسيّرة إيرانية.
وفي تطور متزامن، تم إسقاط مسيّرتين في سماء مدينة
دهوك
بإقليم كردستان العراق دون تسجيل إصابات.
كما أعلنت
وزارة الدفاع
العراقية
سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة دون أن تنفجر، من دون تسجيل خسائر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تتعرض مواقع في العراق، بينها أربيل، لهجمات متكررة تعلن فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها عنها.
