في العراق.. انفجار قرب مطار أربيل وإسقاط مسيّرات في دهوك

أفادت وكالة الصحافة بسماع دوي انفجار، السبت، قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان ، الذي يضم قوات للتحالف الدولي بقيادة .

وقال شاهد إن دخانا تصاعد في محيط ، فيما أكد مراسلنا أن الدفاعات الجوية داخل مطار أربيل تصدت لمسيّرة إيرانية.



وفي تطور متزامن، تم إسقاط مسيّرتين في سماء مدينة بإقليم كردستان العراق دون تسجيل إصابات.

كما أعلنت سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة دون أن تنفجر، من دون تسجيل خسائر.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تتعرض مواقع في العراق، بينها أربيل، لهجمات متكررة تعلن فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها عنها.