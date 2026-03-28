في العراق.. انفجار قرب مطار أربيل وإسقاط مسيّرات في دهوك

28-03-2026 | 05:52
في العراق.. انفجار قرب مطار أربيل وإسقاط مسيّرات في دهوك
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجار، السبت، قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الذي يضم قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال شاهد عيان إن دخانا تصاعد في محيط المطار، فيما أكد مراسلنا أن الدفاعات الجوية داخل مطار أربيل تصدت لمسيّرة إيرانية.

وفي تطور متزامن، تم إسقاط مسيّرتين في سماء مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق دون تسجيل إصابات.
 كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة دون أن تنفجر، من دون تسجيل خسائر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تتعرض مواقع في العراق، بينها أربيل، لهجمات متكررة تعلن فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها عنها.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: إسقاط طائرتين مسيّرتين على الأقل قرب مطار أربيل في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إسقاط ثلاث مسيرات مسلحة فوق مطار أربيل شمالي العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إسقاط 3 مسيّرات مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-03-28
Lebanon24
07:07 | 2026-03-28
Lebanon24
07:05 | 2026-03-28
Lebanon24
06:58 | 2026-03-28
Lebanon24
06:54 | 2026-03-28
Lebanon24
06:31 | 2026-03-28
