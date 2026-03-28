زيلينسكي: أوكرانيا والإمارات تتفقان على التعاون الدفاعي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن " والإمارات اتفقتا على التعاون في مجال الدفاع لمواجهة الهجمات بمسيرّات التي تستهدف المنطقة في ظلّ الحرب في "، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "التقى بالرئيس الإماراتي زايد آل وهما اتّفقا على التعاون في مجال الأمن والدفاع، على أن تضع الفرق المتخصّصة اللمسات النهائية على الاتفاق".

وأتى ذلك غداة الاعلان عن توقيع أوكرانيا والسعودية اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي للمملكة.