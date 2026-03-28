إسرائيل أمام أزمة "صواريخ اعتراضية".. تقرير أميركي يتحدث

ذكرت صحيفة " " الأميركية أن بدأت بترشيد استخدام أحداث صواريخها الاعتراضية، أملاً في الحفاظ على مخزونها من الأسلحة الدفاعية عالية الجودة في مواجهة القصف الصاروخي اليومي الذي يستمر حتى بعد أربعة أسابيع من القتال.





وأصاب صاروخان باليستيان إيرانيان مؤخراً مدينتي ديمونا وعراد مباشرة ، بعد أن حاولت الأخيرة اعتراضهما باستخدام نسخ معدلة من ذخائر أقل تطوراً، لكنها فشلت.





ومنذ بداية الحرب، وكذلك في المواجهة مع في حزيران الماضي، استخدمت إسرائيل صواريخها الاعتراضية من طراز "آرو" لإسقاط الصواريخ الباليستية، إلا أنها تحولت مؤخراً إلى استخدام نسخ مطورة من منظومة "مقلاع داود"، المصممة أصلاً لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والباليستية، لمواجهة التهديدات الأكبر والأبعد مدى.





ويعكس قرار استخدام ذخائر ذات قدرات أقل الضغط الهائل على الجيوش الإقليمية، التي تستنزف أسلحة باهظة الثمن وصعبة الإنتاج في محاولة لصد الصواريخ والطائرات المسيرة المنتجة بكميات كبيرة.