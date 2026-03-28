تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هجمات الحوثيين.. كيف تؤثر على الشحن البحري؟
Lebanon 24
28-03-2026
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يهدد انخراط الحوثيين في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط لدعم
إيران
في مواجهة الحملة العسكرية الأميركية
الإسرائيلية
، بتفاقم أزمة الشحن البحري العالمية، في ظل تهديد الجماعة لممر استراتيجي آخر وهو مضيق باب المندب، إلى جانب أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.
وذكرت شبكة (سي إن إن) أن دخول الحوثيين على خط الصراع في
الشرق الأوسط
قد يفاقم المخاطر التي تواجه صادرات
النفط
وحركة الشحن البحري.
ويُعرف باب المندب، الذي يبلغ عرضه نحو 29 كيلومترا في أضيق نقطة، باسم "بوابة الدموع" نظرا لصعوبة الملاحة فيه، وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن أكثر من 30 مليون طن من
الغاز
الطبيعي مرّت عبره خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، إلى جانب كميات ضخمة من الحاويات و12 بالمئة من تجارة النفط المنقولة بحرا.
وقال محمد منصور، وكيل وزارة الإعلام لدى الحوثيين، في رسالة نصية إلى شبكة
سي إن
إن الأسبوع الماضي، إن إغلاق نقطة الاختناق "خيار قابل للتنفيذ".
وقال مصدر إيراني لوكالة تسنيم
الإيرانية
إن بلاده حذرت من أنه إذا حاولت القوات الأميركية إعادة فتح مضيق هرمز، "فعليها أن تكون حذرة من عدم إضافة مضيق آخر إلى تحدياتها إيران مستعدة تماما لتصعيد الوضع".
وكان الجيش
الإسرائيلي
ذكر، السبت، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن للمرة الأولى، بعد مرور شهر على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وفي وقت لاحق اليوم السبت، أكد الحوثيون إطلاقهم صاروخاً على
إسرائيل
.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع في بيان مصوّر إنه تم تنفيذ "أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدوِّ الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة".
وأوضح سريع أن ذلك يأتي "تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في
لبنان
".
وأضافت الجماعة أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".
وكانت جماعة الحوثي قد لوحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة
الولايات المتحدة
وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.
مواضيع ذات صلة
الشحن البحري تحت الضغط
Lebanon 24
الشحن البحري تحت الضغط
28/03/2026 20:37:36
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: شركة ميرسك للشحن البحري تعلق مؤقتا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا والشرق الأقصى
Lebanon 24
أ.ف.ب: شركة ميرسك للشحن البحري تعلق مؤقتا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا والشرق الأقصى
28/03/2026 20:37:36
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينية للشحن البحريّ تعلّق أنشطتها في الخليج
Lebanon 24
شركة صينية للشحن البحريّ تعلّق أنشطتها في الخليج
28/03/2026 20:37:36
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
Lebanon 24
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
28/03/2026 20:37:36
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تقصفها.. ما هي "الكعكة الصفراء" في إيران؟
Lebanon 24
إسرائيل تقصفها.. ما هي "الكعكة الصفراء" في إيران؟
13:00 | 2026-03-28
28/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس
Lebanon 24
فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس
12:57 | 2026-03-28
28/03/2026 12:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
Lebanon 24
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
12:31 | 2026-03-28
28/03/2026 12:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تدرس إبرام صفقة تسلّح جديدة مع روسيا بقيمة ضخمة
Lebanon 24
الهند تدرس إبرام صفقة تسلّح جديدة مع روسيا بقيمة ضخمة
12:23 | 2026-03-28
28/03/2026 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"استنفار أمني" وجواسيس.. تقرير مثير عما يجري داخل إيران
Lebanon 24
"استنفار أمني" وجواسيس.. تقرير مثير عما يجري داخل إيران
12:00 | 2026-03-28
28/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
17:55 | 2026-03-27
27/03/2026 05:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
16:37 | 2026-03-27
27/03/2026 04:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
Lebanon 24
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
09:29 | 2026-03-28
28/03/2026 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
Lebanon 24
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
02:45 | 2026-03-28
28/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
02:30 | 2026-03-28
28/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-03-28
إسرائيل تقصفها.. ما هي "الكعكة الصفراء" في إيران؟
12:57 | 2026-03-28
فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس
12:31 | 2026-03-28
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
12:23 | 2026-03-28
الهند تدرس إبرام صفقة تسلّح جديدة مع روسيا بقيمة ضخمة
12:00 | 2026-03-28
"استنفار أمني" وجواسيس.. تقرير مثير عما يجري داخل إيران
11:49 | 2026-03-28
الاردن: 22 صاروخا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
28/03/2026 20:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24