|
عربي-دولي
الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية
Lebanon 24
28-03-2026
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الدفاع
الإماراتية، السبت، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 20 صاروخ باليستي و 37 طائرة مسيّرة من
إيران
.
وأضافت: "ومنذ بدء الاعتداءات
الإيرانية
السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 398 صاروخا باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1872 طائرة مسيرة".
وتابعت: "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية،
المصرية
، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية،
اللبنانية
، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية،
الفلسطينية
، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية".
وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
