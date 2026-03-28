قصف في السودان.. قتلى وجرحى في عزاء ومعسكر نازحين

أعلن تحالف التأسيسي "تأسيس"، السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء قصف قال إن الجيش السوداني نفذه واستهدف مراسم عزاء في إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة.



وأوضح التحالف في بيان أن القصف استهدف تجمعًا للمدنيين في منطقة بيام كاشا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، لافتًا إلى أن المنطقة نفسها تعرضت خلال الأسبوع الماضي لثلاث غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة مئات آخرين.



وأضاف أن مدينة زالنجي في وسط دارفور شهدت أيضًا هجومًا بطائرة مسيرة تابعة للجيش، استهدف معسكر "خمسة دقائق" للنازحين، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب تدمير منازل.



واعتبر التحالف أن تزايد استهداف المدنيين والمرافق المدنية، بينها المستشفيات والأسواق، يمثل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.



ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، في نزاع تصفه بأنه الأكبر إنسانيًا في العالم، مع نزوح نحو 12 مليون شخص ومعاناة نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.

