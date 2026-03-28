عربي-دولي

تركيا: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني

Lebanon 24
28-03-2026 | 10:16
تركيا: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني
اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي،  إبراهيم قالن، إسرائيل بالسعي إلى تعطيل مبادرات استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني.

وقال قالن خلال كلمته في قمة Stratcom المنعقدة في إسطنبول: "إن أي مبادرات لاستئناف المفاوضات تصطدم بعرقلة إسرائيل التي تواصل شن هجماتها على إيران".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل بنشاط على دفع عجلة المسار التفاوضي، مؤكدا أن تركيا تدعم المبادرات الباكستانية في هذا الشأن.

وأضاف قالن أنه عند تقييم الوضع الراهن، لا بد من مراعاة تصرفات الأطراف المنخرطة في التصعيد وانعكاساتها على المساعي الدبلوماسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، وسط تقارير عن أضرار جسيمة وسقوط ضحايا مدنيين.

وترد إيران بضربات مضادة تطال الأراضي الإسرائيلية فضلاً عن المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أشار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يوم الخميس، إلى أن المحادثات الأمريكية-الإيرانية الرامية إلى تسوية النزاع تتسم بطابع بالغ الحساسية، وأن باكستان تضطلع بدور الوسيط فيها

