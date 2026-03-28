تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
ترشيد في مصر.. يوم عمل عن بُعد وتقليص لاستهلاك الوقود

28-03-2026 | 10:22
ترشيد في مصر.. يوم عمل عن بُعد وتقليص لاستهلاك الوقود
ترشيد في مصر.. يوم عمل عن بُعد وتقليص لاستهلاك الوقود photos 0
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اعتماد نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعياً لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأحد الأول من شهر أبريل "نيسان" ولمدة شهر، مع إمكان مراجعته وتمديده ليوم إضافي إذا أثبت نجاحه.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي إن العمل عن بُعد سيُطبق في أول أحد من كل أسبوع، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمدارس والجامعات.

كما أكد توافر السلع بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن جولته في سوق العبور أظهرت وجود فائض يُصدَّر إلى الخارج كمصدر للعملة الصعبة.

وأضاف أنه تقرر إبطاء جميع المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الوقود لمدة شهرين، مع توجيه فوري بخفض 30% من مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، على وقع تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
