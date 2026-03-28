ناقلات روسية تغيّر المسار.. التفاف أطول هرباً من التفتيش البريطاني

بدأت ناقلات نفط تنقل الخام الروسي من بحر البلطيق إلى آسيا تسلك مساراً أطول حول شمال أسكتلندا، تفادياً للمرور عبر القناة الإنكليزية، بعد تشديد المتحدة إجراءاتها بحق سفن "أسطول الظل" الروسي.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات مرتبطة بروسيا عدّلت مساراتها بشكل مفاجئ في بحر ، بعدما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الأربعاء، أن القوات باتت مخوّلة اعتراض وتفتيش السفن الخاضعة للعقوبات أثناء عبورها المياه البريطانية.



ومن أبرز هذه الحالات، الناقلة "دينيب"، التي كانت قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا ومتجهة نحو القناة الإنجليزية قبل أن تنعطف شمالاً لتجنب هذا المسار، وفق بيانات تتبع السفن. كما غيّرت الناقلة "أكتروس"، من ميناء مورمانسك، مسارها قبالة بيرغن في النرويج، متجهة حول جزر شيتلاند ثم نزولاً بمحاذاة الساحل للمملكة المتحدة.



كما يمكن رصد ناقلات أخرى متجهة إلى بحر البلطيق كانت تعتمد عادة الطريق الأقصر عبر القناة، وهي تنحرف غرباً لتفادي المرور بها.



ويعني الالتفاف حول شمال أسكتلندا إطالة الرحلة من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط بنحو يومين، أي بزيادة تقارب 25% مقارنة بالمسار المعتاد بين إنجلترا وفرنسا.



وسُجلت تحولات مشابهة قبل عامين بعد توسيع بريطانيا عقوباتها على قطاع الطاقة الروسي، لكن السفن عادت لاحقاً إلى استخدام القناة بعدما تبيّن أنها لن تُمنع من العبور.



وتأتي الخطوة البريطانية الأخيرة بعد تدريبات أجراها خبراء عسكريون وأمنيون على سيناريوهات تشمل صعود سفن لا تمتثل للأوامر أو تكون مسلحة أو تستخدم تقنيات متقدمة لتفادي الاحتجاز، بحسب بيان حكومي صدر هذا الأسبوع.



وفي موازاة ذلك، تصعّد لندن ضغوطها على "أسطول الظل" الروسي، في إطار تحرك أوسع يستهدف تقليص عائدات النفطية والحد من الالتفاف على .

