إيران في "ظلام رقمي"

لا يزال معظم سكان معزولين عن الإنترنت العالمي بعد نحو أربعة أسابيع من انقطاع واسع للشبكة، في ظل الحرب الدائرة في .



وقالت منظمة "نتبلوكس"، المعنية بمراقبة انقطاع الإنترنت، إن إيران غرقت في "ظلام رقمي" منذ أن قطعت السلطات الوصول إلى الإنترنت الدولي قبل نحو شهر.



وأضافت المنظمة أن الانقطاع لا يزال مستمرا "في انتهاك لحق الإيرانيين في التواصل والبقاء على اطلاع"، مشيرة إلى أنه يعد الأطول في تاريخ البلاد.



ومنذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأولى في 28 شباط ، بات معظم الإيرانيين يعتمدون على شبكة داخلية خاضعة لرقابة مشددة، تقتصر على محتوى توافق عليه السلطات. (سكاي نيوز)



