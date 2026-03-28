3500 بحار ومشاة بحرية يصلون المنطقة على متن USS Tripoli

أعلنت الأميركية (سنتكوم)، وصول السفينة الحربية USS Tripoli إلى منطقة مسؤولياتها، حاملةً على متنها "3500 بحار ومشاة بحرية، ضمن تعزيز القدرات البحرية الأميركية في المنطقة".

وقالت القيادة: "إنّ السفينة ترافقها طائرات نقل ومقاتلات هجومية، بالإضافة إلى قدرات برمائية متقدمة، لتعزيز الاستعدادات والقدرة على الرد السريع على أي تهديد محتمل".

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

وأشارت القيادة الوسطى الأميركية إلى أنّ "زمن تهديد البحرية لحركة الملاحة العالمية في المياه الإقليمية قد انتهى".

وأكّدت القيادة الأميركية أنّ "هذا الانتشار يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في المياه الإقليمية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة".