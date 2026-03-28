«جيرالد فورد» تصل إلى كرواتيا للصيانة إثر حريق

28-03-2026 | 11:39
«جيرالد فورد» تصل إلى كرواتيا للصيانة إثر حريق
«جيرالد فورد» تصل إلى كرواتيا للصيانة إثر حريق photos 0
وصلت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، وهي الأكبر في العالم، الى كرواتيا لإجراء أعمال صيانة على متنها، بعدما شاركت في الحرب بالشرق الأوسط، حسبما أفادت سفارة واشنطن في بيان اليوم.

وشاهد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية» الحاملة في أثناء وصولها إلى ميناء سبليت صباحاً، في محطة أكد بيان السفارة أنها «مجدولة وللصيانة».

وكانت الحاملة التي نُشرت في البحر الأبيض المتوسط قبيل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط، قد عادت إلى قاعدة بحرية في جزيرة كريت هذا الأسبوع، إثر اندلاع حريق على متنها في 12 آذار.

وأفاد الجيش الأميركي بأن الحريق أحدث أضراراً جسيمة بنحو 100 سرير. كما أفيد بأنها عانت مشكلات كبيرة في نظام المراحيض خلال وجودها في البحر، مع تقارير صحافية عن انسداد وتكوُّن طوابير طويلة أمام دورات المياه.

وقالت السفارة في بيانها: «خلال زيارتها، ستستضيف حاملة الطائرات الأميركية (جيرالد آر فورد) مسؤولين... لإظهار التحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وكرواتيا».

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين «جيرالد فورد» و«أبراهام لينكولن» إلى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران. وأدت السفينتان دوراً في الضربات.

وأمضت «فورد» نحو 9 أشهر في البحر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي؛ حيث تم تنفيذ ضربات على قوارب مشتبه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

بلومبرغ عن تقرير للبنتاغون: المخاوف بشأن حاملة الطائرات جيرالد فورد تتراوح بين الخطيرة والبسيطة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: طاقم جيرالد فورد تلقى إخطارا بالبقاء في الشرق الأوسط حتى أيار
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد وصلت إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-28
Lebanon24
12:57 | 2026-03-28
Lebanon24
12:31 | 2026-03-28
Lebanon24
12:23 | 2026-03-28
Lebanon24
12:00 | 2026-03-28
Lebanon24
11:49 | 2026-03-28
