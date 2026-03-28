هل ستنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي؟

يعتزم مناقشة مقترح قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار .





وأفادت وكالتا أنباء الطلبة و للأنباء أن النائب عن مدينة أعلن أن مشروع القانون المطروح للنقاش في البرلمان يتضمن 3 بنود وهي إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إلغاء قانون المبادرة المتبادلة الخاص بتنفيذ ، دعم إبرام اتفاق دولي جديد مع الدول ذات الاتجاه المشترك (ومنها منظمتا بريكس وشنغهاي) في تطوير السلمية.



وأضاف هذا النائب أن مشروع القانون هذا أدرج على جدول الأعمال بصفة فورية. وقال شريعتي أن الاقتراح يهدف "لدعم الحقوق النووية للشعب الإيراني".



