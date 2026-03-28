الاردن: 22 صاروخا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب

أعلنت القوات المسلحة ، السبت، أن 22 صاروخاً أُطلقت من باتجاه أراضي خلال الأسبوع الرابع من الحرب الدائرة في الإقليم، مؤكدة أن سلاح الجو الملكي اعترض معظمها ودمرها، فيما سقط صاروخان في شرق البلاد.



وقالت العسكري، في بيان مشترك مع ، إن أراضي المملكة تعرضت منذ بدء الحرب لاعتداءات مباشرة، إذ بلغ عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي وُجهت نحو 262، وكانت تستهدف مواقع حيوية. وأضافت أن الدفاعات الأردنية تمكنت منذ بداية الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخاً ومسيّرة، مقابل 20 لم يتم اعتراضها.



، قال الناطق الإعلامي باسم العام إن مديرية سلاح الهندسة وكوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع 64 بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات. وأشار إلى أن هذه الحوادث أسفرت خلال الأسبوع الرابع عن إصابة أحد الكوادر التي تعاملت مع الأجسام المتساقطة، وحالته متوسطة ويتلقى العلاج، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة من المملكة.



وأوضح أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب بلغ 478 من الشظايا والمقذوفات، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 25، غادر معظم أصحابها المستشفيات باستثناء الإصابة الأخيرة. كما شملت الأضرار المادية منذ بدء الحرب 25 مركبة و55 منزلاً ومحالاً تجارية و14 من الممتلكات العامة.

Advertisement