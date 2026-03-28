Advertisement

إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

28-03-2026 | 11:31
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن جهات معنية في طهران، من بينها مجلس الشورى، تدرس بشكل عاجل الانسحاب من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية "NPT".

وأوضحت الوكالة أن مؤسسات إيرانية عدة، بينها البرلمان، تبحث خيار الخروج الفوري من المعاهدة، في ظل تبلور قناعة داخل البلاد بعدم وجود مبرر للاستمرار فيها.

وأضافت الوكالة أنه بموجب هذه المعاهدة، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفير ظروف الحماية والدعم لتمكين إيران من الانتفاع بالتكنولوجيا النووية السلمية ومستلزماتها.

واتهمت "تسنيم" "رئيس الوكالة رافائيل غروسي، بتشجيع العدو ضمنياً على استخدام السلاح النووي ضد المنشآت الإيرانية، وقالت: "عندما يهاجم العدو الأمريكي-الإسرائيلي المنشآت الإيرانية دون أي منع أو إدانة من قبل الوكالة، فلا يبقى هناك مبرر للبقاء في المعاهدة"، بحسب تعبيرها.

وأكدت تسنيم أن "الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يعني التوجه نحو امتلاك سلاح نووي، بل يهدف إلى منع استمرار أعمال التجسس الأمريكية والإسرائيلية التي تتم تحت غطاء مفتشي الوكالة الدولية"، وفق تعبيرها.
Advertisement
