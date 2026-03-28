إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

أفادت وكالة "تسنيم" بأن جهات معنية في ، من بينها ، تدرس بشكل عاجل الانسحاب من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية "NPT".



وأوضحت الوكالة أن مؤسسات إيرانية عدة، بينها ، تبحث خيار الخروج الفوري من المعاهدة، في ظل تبلور قناعة داخل البلاد بعدم وجود مبرر للاستمرار فيها.



وأضافت الوكالة أنه بموجب هذه المعاهدة، يتعين على توفير ظروف الحماية والدعم لتمكين من الانتفاع بالتكنولوجيا النووية السلمية ومستلزماتها.



واتهمت "تسنيم" "رئيس الوكالة رافائيل غروسي، بتشجيع العدو ضمنياً على استخدام السلاح ضد المنشآت الإيرانية، وقالت: "عندما يهاجم العدو الأمريكي-الإسرائيلي المنشآت الإيرانية دون أي منع أو إدانة من قبل الوكالة، فلا يبقى هناك مبرر للبقاء في المعاهدة"، بحسب تعبيرها.



وأكدت تسنيم أن "الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يعني التوجه نحو امتلاك سلاح نووي، بل يهدف إلى منع استمرار أعمال التجسس والإسرائيلية التي تتم تحت غطاء مفتشي الوكالة الدولية"، وفق تعبيرها.

