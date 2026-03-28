فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس

بدأت سلطات يوم السبت التحقيق في محاولة هجوم بالقرب من المقر التابع لبنك أوف أميركا في ، بمشاركة محققين من ووكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية.



وأفاد المختص بمكافحة الإرهاب أن مشتبها بهم حاولوا تفجير عبوة ناسفة بالقرب من المكتب، فيما تم احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت متحدثة باسم بنك أوف أميركا إن البنك "على علم بالوضع" ويقوم بالتواصل مع السلطات.

