بسبب مادة مضرة.. سحب منتجات مخللات شهيرة في أميركا

تعمل شركة Mangalm LLC، مقرها ولاية ، على سحب نحو 3000 عبوة من صلصات المخلل المتنوعة من الأسواق الأميركية، بعد مخاوف من احتمال تلوثها بمركّب دهني قدويطلق على هذا المركب اسم حمض "إيروسيك"، ويُعزى وجوده إلى زيت الخردل المستخدم في تحضير المخللات.



وبحسب والدواء الأميركية (FDA)، صُنّف هذا السحب ضمن الفئة الثانمرية، ما يعني أن استخدام المنتج قد يسبب أضرارا صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع انخفاض احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.



وشملت عملية السحب منتجات "Tops Gold" من عدة أنواع من المخللات، من بينها: المخلل المشكل ومخلل المانغو ومخلل الليمون ومخلل "الحلو والحامض" (Khatta Meetha)، إضافة إلى مخلل الفلفل الأحمر المحشو ومخلل الفلفل الأخضر.



وتم توزيع هذه المنتجات في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون ويوتا وواشنطن، ضمن عبوات تُباع منفردة أو في حزم تحتوي على 12 علبة، وبأحجام تتراوح بين 31.74 أونصة و158.73 أونصة.

وكانت الشركة قد بدأت سحب المنتجات في كانون الثاني الماضي، قبل أن تعلن إدارة الغذاء والدواء تصنيف الحالة رسميا، يوم الثلاثاء الفائت.



ويُستخدم زيت الخردل، الذي قد يحتوي على حمض "إيروسيك" (حمض دهني أحادي غير مشبع من نوع أوميغا-9، وهو المسؤول عن القوام السائل واللزج لزيت الخردل)، بشكل واسع في مطابخ جنوب ، إلا أن الدراسات، خاصة على الحيوانات، ربطت الإفراط في استهلاك هذا الحمض بتلف عضلة القلب وتراكم الدهون فيها.



وتفرض السلطات الأميركية قيودا على استخدام حمض "إيروسيك" في الأغذية، حيث يُصنّف ضمن المواد غير المعترف بها عموما على أنها آمنة (GRAS)، وغالبا ما يُباع في تحت مسمى "للاستخدام الخارجي فقط".



ولم يتضح بعد كيف وصل هذا الحمض إلى المنتجات المسحوبة من الأسواق.



وتشمل المنتجات المتأثرة عبوات محددة من "Tops Gold" تحمل رموزا تعريفية (UPC) مختلفة بحسب النوع والحجم، وجميعها تحمل عبارة "Product of India" (منتج من الهند).



ولم تحدد إدارة الغذاء والدواء إجراء إلزاميا للمستهلكين، إلا أنه يُنصح بعدم استهلاك هذه المنتجات، والتخلص منها أو إعادتها إلى المتجر الذي تم شراؤها منه.