Najib Mikati
عربي-دولي

مساء اليوم... البلدان العربيّة على موعد مع ظاهرة فلكيّة مميّزة!

Lebanon 24
29-03-2026 | 10:19
مساء اليوم... البلدان العربيّة على موعد مع ظاهرة فلكيّة مميّزة!
يشهد هواة الفلك مساء، اليوم الأحد، ظاهرة فلكية مميزة تعرف بـ "الاستتار".

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عبر منشور على "فيسبوك" أن القمر سيقترن بنجم قلب الأسد عند غروب الشمس. وسيمر النجم خلف القمر بين الساعة 9:00 و10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف تادرس أن الظاهرة، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تتطلب سماء صافية.
 
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن سماء بعض مناطق الوطن العربي ستشهد مساء الأحد عرضاً فلكياً رائعاً. تحدث ظاهرة الاحتجاب عندما يمر القمر أمام نجم، محجوباً ضوءه مؤقتاً. سيعبر القمر أمام نجم قلب الأسد، ألمع نجوم كوكبة الأسد، في مشهد يجمع بين الجمال والدقة الفلكية.

وأوضح أن القمر سيكون في طور الأحدب المتزايد، ما يجعله ساطعاً. يظهر نجم قلب الأسد كنقطة ضوئية لامعة بالقرب منه. الرصد يكون أفضل عند الحافة المظلمة للقمر، حيث يظهر النجم بوضوح. قد يصعب رؤيته عند الحافة المضيئة بسبب سطوع القمر.

وأكد أبوزاهرة أن ما سيشهد هو احتجاب فعلي، حيث يتحرك القمر أمام النجم ويحجبه بالكامل لفترة محددة.

وقال : "في جدة، سيختفي النجم خلف القمر تقريباً عند الساعة 10:38 مساءً ويعاود الظهور عند 11:59 مساءً. في مكة، يبدأ الاحتجاب عند 10:39 مساءً وينتهي عند منتصف الليل. في المدينة المنورة، تبدأ الظاهرة عند 10:33 مساءً وتنتهي عند 11:54 مساءً. في الرياض، يبدأ الاحتجاب عند 10:46 مساءً ويختتم عند 12:01 صباحاً. في تبوك، تبدأ الظاهرة عند 10:20 مساءً وتنتهي عند 11:42 مساءً".

وأضاف أبو زاهرة هذه الفروق في التوقيت تعكس اختلافات الموقع الجغرافي وارتفاع القمر.

وتابع : تحدث لحظة اختفاء النجم بشكل مفاجئ عند مروره خلف الحافة غير المضاءة للقمر. يظهر النجم مجدداً من خلف الحافة المضيئة. يمكن لتضاريس سطح القمر أن تؤثر على لحظة الظهور أو الاختفاء، مسببة فرقاً بسيطاً بالثواني.
 
وأردف رئيس فلكية جدة أن هذا الحدث يعد مميزاً لرصد احتجاب نجم لامع مثل قلب الأسد، وهو أمر نادر. يتيح لهواة الفلك والعلماء دراسة حركة القمر والأجرام السماوية بدقة. يمكن استخدام الاحتجاب لدراسة حجم وشكل الأجرام القريبة.

واختتم أنه يمكن رصد الظاهرة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية. استخدام منظار صغير أو تلسكوب بسيط يمنح تجربة أوضح. وينصح ببدء الرصد قبل الموعد المتوقع بعدة دقائق. ويمكن توثيق الحدث بالتصوير الفوتوغرافي. (العربية) 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
