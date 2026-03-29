تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تمنع الاقتراب من مصنع قصفته إيران..هل من مواد خطيرة؟

Lebanon 24
29-03-2026 | 12:39
A-
A+
إسرائيل تمنع الاقتراب من مصنع قصفته إيران..هل من مواد خطيرة؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إلى عدم الاقتراب من موقع مصنع تعرض لإصابة مباشرة جراء قصف صاروخي إيراني.


وذكرت قناة 14 الإسرائيلية أنه "تم إغلاق طريق سريع في منطقة نيوت هوفاف جنوب البلاد بسبب مواد خطرة"، داعية إلى عدم الاقتراب من الموقع، مشيرة إلى أن على الأشخاص في المنطقة حماية أنفسهم.
 
ووفق قناة 13 الإسرائيلية، اندلعت النيران في مصنع إسرائيلي بجنوب البلاد إثر تعرضه لإصابة مباشرة جراء قصف صاروخي إيراني، مشيرة إلى إصابة عامل نظافة في موقع الحادث.
في غضون ذلك، رجح الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية رمات حوفيف نتج عن شظايا صاروخ، وذلك بعد وقت قصير من رصد دفعة صاروخية جديدة أطلقت من إيران.
 
وقال الجيش لوكالة فرانس برس: "نقدر أن هناك أثرا لشظايا صاروخ".
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد بثت لقطات لتصاعد دخان أسود كثيف فوق المنطقة الصناعية الواقعة في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.
 
وفي بيان منفصل، قالت الشرطة الإسرائيلية: "يبدو أن الحريق ناتج عن سقوط ذخيرة أو حطام عملية اعتراض".

وأضاف البيان: "تتواصل عمليات التمشيط للعثور على مواد إضافية وإزالة أي خطر على الجمهور".

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، في عدة بيانات، أنه رصد خمس رشقات صاروخية من إيران، الأحد. وأكد في بياناته أن "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

كانت تقارير إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق، الأحد، بسقوط صاروخ إيراني في منطقة صناعية بناؤوت حوفاف قرب بئر السبع، جنوب إسرائيل، ما أسفر عن أضرار في منشأة تضم مواد كيميائية خطرة.

وقالت الشرطة ونجمة داود الحمراء إن شخصا أصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار، قبل أن يتم رفع الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة في الموقع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصنع المستهدف يقع في منطقة ناؤوت حوفاف، ويحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.

ودعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث، والالتزام بإجراءات السلامة، مؤكدة ضرورة تجنب المنطقة حفاظا على السلامة العامة.
 
ويأتي ذلك عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: لم تتسرّب أيّ مواد خطرة أو سامّة أو ملوّثة من مصنع البتروكيماويات بعد الهجوم
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تحذيرات من تسرّب مواد خطيرة في حيفا جراء الضربات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: قصفنا بأسلحة دقيقة مصنع خميني شهر للمسيرات في أصفهان الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 70% من منصات صواريخ إيران ودمرنا "آلاف الأهداف" لقصفها في إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرطة الإسرائيلية

المنطقة الصناعية

وكالة فرانس برس

منطقة صناعية

صحراء النقب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بئر السبع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-03-29
Lebanon24
16:38 | 2026-03-29
Lebanon24
16:32 | 2026-03-29
Lebanon24
16:31 | 2026-03-29
Lebanon24
16:18 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24