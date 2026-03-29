إصابة 10 عسكريين في هجوم صاروخي ومسيرات على معسكر في الكويت

أصيب عشرة من منتسبي القوات المسلحة بجروح إثر استهداف أحد معسكرات الجيش بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الليلة الماضية.





وقال المتحدث باسم ، العقيد الركن العطوان، إن المصابين يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت أيضا في خسائر مادية.



وأضاف العطوان أن تعرضت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لهجمات شملت 14 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيّرة.

وكان قد أعلن في وقت سابق الأحد إسقاط أربع طائرات مسيّرة.