طهران تكرّس قاعدة العين بالعين… ضربة دقيقة داخل نطاق ديمونا الأمني

ردّت استهداف لمنشآت المياه الثقيلة المرتبطة ببرنامجها ، بهجوم صاروخي استهدف منشأة "روتيم" للكيماويات في ، ضمن موقع يُعدّ جزءاً من سلسلة معالجة الفوسفات.



وبحسب المعطيات، تتيح عمليات معالجة صخور الفوسفات داخل المصنع استخراج كميات من اليورانيوم كمادة ثانوية، ما يوفر لإسرائيل مورداً محلياً جزئياً يدخل في مسارها النووي.



ووفق مصادر مطّلعة فإنّ الضربة تكتسب أهميتها من وقوع المنشأة داخل نطاق أمني بالغ الحساسية، يضم مفاعل "ديمونا"، قاعدة نبطيم الجوية، ومراكز أبحاث ومخازن استراتيجية، ما يعكس قدرة الصواريخ على الوصول إلى عمق محصّن.



ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متبادل، وسط تقديرات بأن تسعى لتثبيت معادلة ردع جديدة، قوامها أن أي استهداف لبنيتها النووية سيقابله استهداف مباشر لبنى موازية داخل إسرائيل على قاعدة " " التي اعتمدتها منذ الايام الاولى للعدوان!

