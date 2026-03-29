|
خاص
طهران تكرّس قاعدة العين بالعين… ضربة دقيقة داخل نطاق ديمونا الأمني
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-03-2026
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت
إيران على
استهداف
إسرائيل
لمنشآت المياه الثقيلة المرتبطة ببرنامجها
النووي
، بهجوم صاروخي استهدف منشأة "روتيم" للكيماويات في
النقب
، ضمن موقع يُعدّ جزءاً من سلسلة معالجة الفوسفات.
وبحسب المعطيات، تتيح عمليات معالجة صخور الفوسفات داخل المصنع استخراج كميات من اليورانيوم كمادة ثانوية، ما يوفر لإسرائيل مورداً محلياً جزئياً يدخل في مسارها النووي.
ووفق مصادر مطّلعة فإنّ الضربة تكتسب أهميتها من وقوع المنشأة داخل نطاق أمني بالغ الحساسية، يضم مفاعل "ديمونا"، قاعدة نبطيم الجوية، ومراكز أبحاث ومخازن استراتيجية، ما يعكس قدرة الصواريخ على الوصول إلى عمق محصّن.
ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متبادل، وسط تقديرات بأن
طهران
تسعى لتثبيت معادلة ردع جديدة، قوامها أن أي استهداف لبنيتها النووية سيقابله استهداف مباشر لبنى موازية داخل إسرائيل على قاعدة "
العين بالعين
" التي اعتمدتها منذ الايام الاولى للعدوان!
المصدر:
خاص "لبنان 24"
