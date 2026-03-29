غروندبرغ يدعو الحوثيين لضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية فورًا

أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن انخراط ميليشيا في الحرب ضد ، وشنّ ضربات باتجاه ، سيُينذر بجر اليمن إلى "عواقب وخيمة".



وقال غروندبرغ، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن "هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين".



وحذّر غروندبرغ، من الزج باليمن، في صراع أوسع، لافتًا إلى أن ذلك لا يحق لأي طرف القيام بذلك، كما حث على ابداء أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية.



وأفاد البيان، بأن مكتبه يواصل انخراطه مع الأطراف والإقليمية والدولية، حاثاً جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليميًا.





وأكد البيان، بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن، مشددًا على أن ذلك "يتطلب من كافة الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول، وتجنب المزيد من الانخراط في المواجهات الإقليمية".



وأطلق الحوثيون منذ إعلان انخراطهم في الحرب مساء يوم الجمعة الماضي، صاروخين باليستيين باتجاه إسرائيل نجحت الأخيرة عبر دفاعاتها الجوية في إبطال مفعولها.



