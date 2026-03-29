عربي-دولي

باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب "نهائياً"

Lebanon 24
29-03-2026 | 14:24
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت اليوم الأحد "سبلاً ممكنة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على نحو مبكر ودائم".

وعقدت الدول الأربع محادثات مشتركة في إسلام أباد بهدف خفض التصعيد في الحرب الأميركية الإيرانية.

وأضاف دار في بيان مصور أن جميع الأطراف عبرت عن ثقتها في جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين "تدعم دعماً كاملاً" مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

يأتي هذا بعدما أجرى وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، اليوم الأحد في إسلام أباد، محادثات بشأن الحرب في الشرق الأوسط في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول في إسلام آباد بضع ساعات.
 
مواضيع ذات صلة
باكستان تستضيف محادثات مع السعودية وتركيا ومصر وسط حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع رباعي في إسلام آباد بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان أكد أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر: باكستان ومصر وتركيا ما زالت تحاول تنظيم اجتماع بين طهران وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24

